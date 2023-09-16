Terör neredeyse mücadele orada! Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lıyı etkisiz hâle getirdi
Mehmetçik, terörle mücadelesine devam ediyor. MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edileceği vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber
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