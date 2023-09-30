TESK Yabancı Tabelalara Karşı Uyardı! Bendevi Palandöken Açıklama Yaptı

Kafamızı çevirdiğimiz her yerde tabelalar karşımıza çıkıyor. Şehrin ortasında, kenarında, yabancı kelimeler, ışıl ışıl... Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çok renkli ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelaların cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olduğunu belirtti. Yabancı tabela kullanımında sınırlama talep etti.

Bendevi Palandöken Yabancı Tabelalara İlişkin Açıklama Yaptı

Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Cadde ve sokaklardaki çok sayıda iş yerinde dikkat çekmek için tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Artan yabancı tabelalar milli kimliğimiz ve dilimiz açısından da büyük bir tehlike doğuruyor. Düzensiz ve tabela yönetmeliğine uymayan bu tabelalar çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bu sebeple yabancı tabela kullanımına mutlaka sınırlama getirilmeli ve tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara riayet edilmeli.

Tabelaların işletmeler için profesyonel ve saygın bir imaj oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, “Tabela boyutları, rengi vb. gibi diğer özelliklerin belirli bir standarda bağlı olması ilk izlenimde güven verir ve ilerleyen zamanlarda kurumsal kimlik oluşumuna yardımcı olur" dedi.