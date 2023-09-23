Korsan Servislere Dikkat! Bendevi Palandöken Velileri Uyardı
Akaryakıta gelen zam bu kez okul servislerinde korsan taşımacılığa yol açtı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Korsan taşımacılar okulların açılması ile okul servisi alanına geçiş yaptı. Akaryakıta gelen zam ile birlikte veliler okul servisi ücretlerini yüksek buldu. Alanı fırsat bilen korsan taşımacılar ise okullara servisçilik yapmaya başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, velilere uyarıda bulundu.
Bendevi Palandöken Velileri Uyardı
Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Çocuklarımız geleceğimizdir ve onları korumak geleceğimizi korumaktır. Bu yüzden veliler, çocukların can güvenliği için servis seçimine büyük özen göstermeli. Üç beş lira daha ucuz ulaşım için kesinlikle korsan servislere itibar edilmemeli. Çünkü Odaya kayıtlı olmayan korsan servisler çocukların can güvenliğini tehdit ediyor. Esnaf odasına kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran, aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, kurallara riayet eden, kısacası servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir.
Palandöken, korsan servisçiliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
- Bu korsan servisler, haksız rekabetin yanı sıra, taşıma yapan araçların ve şoförlerin yetersizliği nedeni ile çocuklarımızın hayatını riske atmaktadır. Hem çocuklarımızı hem velileri hem de taşımacı esnafını mağdur eden korsan taşımacılığın önüne geçilmeli.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi