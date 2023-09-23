Korsan Servislere Dikkat! Bendevi Palandöken Velileri Uyardı

Korsan taşımacılar okulların açılması ile okul servisi alanına geçiş yaptı. Akaryakıta gelen zam ile birlikte veliler okul servisi ücretlerini yüksek buldu. Alanı fırsat bilen korsan taşımacılar ise okullara servisçilik yapmaya başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, velilere uyarıda bulundu.

Bendevi Palandöken Velileri Uyardı

Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Çocuklarımız geleceğimizdir ve onları korumak geleceğimizi korumaktır. Bu yüzden veliler, çocukların can güvenliği için servis seçimine büyük özen göstermeli. Üç beş lira daha ucuz ulaşım için kesinlikle korsan servislere itibar edilmemeli. Çünkü Odaya kayıtlı olmayan korsan servisler çocukların can güvenliğini tehdit ediyor. Esnaf odasına kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran, aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, kurallara riayet eden, kısacası servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir.

Palandöken, korsan servisçiliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.