Temel Eğitim Yönetmeliğinde Yeni Değişiklik

Temel eğitim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı derslerde ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini söyledi.

Temel Eğitim Yönetmeliğinde Yeni Değişiklik

2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitimde belirli derslerde ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini belirtti. Ortalamanın üzerinde olması gereken derslerden biri de Türkçe oldu. Bakan Tekin, ilerleyen zamanda temel eğitim yönetmeliğini yayımlayacaklarını ifade etti. Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de açıklama yaptı.

Sınıf geçmede yeni düzenleme! Türkçe ortalaması 70 olmayan sınıfı geçemeyecekSınıf geçmede yeni düzenleme! Türkçe ortalaması 70 olmayan sınıfı geçemeyecekEğitim

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# milli eğitim bakanlığı # yusuf tekin
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