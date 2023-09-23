Temel Eğitim Yönetmeliğinde Yeni Değişiklik

2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitimde belirli derslerde ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini belirtti. Ortalamanın üzerinde olması gereken derslerden biri de Türkçe oldu. Bakan Tekin, ilerleyen zamanda temel eğitim yönetmeliğini yayımlayacaklarını ifade etti. Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de açıklama yaptı.