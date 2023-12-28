TGB'den Kampüste Saldırı Protestosu: Ülkücü Maskeli Çeteyi Kim Koruyor!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde Irak’ın kuzeyinde şehit olmuş Mehmetçiklerimiz için anma programları düzenledi. “12 kahraman Türk evladını şehit eden ABD’yi ülkemizden kovacağız” diyerek üniversite kampüsleri içinde Mehmetçik yürüyüşleri, basın açıklamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuma törenleri düzenleyen TGB’liler, “Türkiye’nin dostlarına ve düşmanlarına Mehmetçiğimizin namlusundan bakıyoruz.” demişti.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerimiz için okullarında anma töreni düzenleyen TGB’li öğrenciler, kendilerine ‘ülkücü’ diyen bir grubun saldırısına uğradı. Şehitleri anma eyleminden önce öğrencilere bıçak göstererek tehdit eden saldırganlar sonrasında fiziki saldırıda bulundu. Saldırgan grup daha önce de birçok kez bıçakla tehdit ve fiziki saldırılarda bulunmuştu. TGB üyeleri tarafından püskürtülen bu saldırı girişiminin ardından TGB resmi hesabından yapılan açıklamada “Vatanseverler arasına nifak tohumları ekemeyeceksiniz. Vatansever Türk gençliğini bölemeyeceksiniz. Üniversiteleri terörize edemeyeceksiniz. Üniversiteler vatanseverliğin ve bilimin yuvasıdır.” denilerek saldırıya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Bugün Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan TGB’liler adına açıklama yapan TGB Konya İl Başkanı Muhammed Koz şunları söyledi:

‘Bu Çete Ne Milliyetçidir, Ne De Vatanseverdir’

“Konya Selçuk Üniversitesi'nde 12 şehidimizi kalabalık bir öğrenci katılımıyla andık. Mehmetçiğimizin katili ABD'ye ve PKK'ya meydan okuduk. Ancak anmadan kısa bir süre sonra Selçuk Üniversitesi'nin içinde bulunan Gökkuşağı AVM'de, kendilerine ''ülkücü'' diyen bir grup, vatansever öğrencilere önce bıçak gösterip ardından fiziki saldırıda bulundu. Şehitlerimizi anma açıklamasına saldıran bu çete ne milliyetçidir, ne vatanseverdir, ne de ülkücüdür. Arkadaşlarımızla birlikte saldırıyı püskürttük.

'Bu Saldırı İlk Değil'

Bu olay Selçuk Üniversitesi'nde bu çetenin yaptığı ilk saldırı değildir. Daha önce de üniversite içinde arkadaşlarımıza pusu kurmuş, 10 Kasım bildirilerinin dağıtıldığı standa saldırarak Atatürk fotoğraflarını yerlere atmışlardır. Daha önce de arkadaşlarımıza bıçak çekmiş ve tehdit etmişlerdir. Bu çetenin tehdit ve saldırıları 10 Ekim 2022’den beri sürüyor.

“Bu Saldırganlara Kol Kanat Gerenler Üniversitede”

Soruyoruz: Kendini Türk devletine, hükümete ve öğrencilere karşı icazet makamı ilan eden, “ülkücülük” adını kullanan bu saldırganlara kim kol kanat geriyor? Normalde bölücü terör örgütü PKK’dan beklenen tehdit, pusu ve saldırıları bu çetenin sürdürmesine kim izin veriyor?

Biz söyleyelim: Maalesef bu üniversitedeler. Üniversitemizin Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, 10 Kasım 2023 ve 27 Aralık 2023’te bu çetenin vatansever öğrencilere saldırılarını önemsizleştirmesi nedeniyle bu çetenin suçuna ortaktır. Dünkü saldırıdan önce Sayın Genel Sekreter İbrahim Halıcı’ya, üniversite bünyesindeki hukuki süreci sorduğumuzda ilgilenmez bir tavırla “bekleyeceksiniz” yanıtını aldık. Sayın İbrahim Halıcı, saldırıdan sonra yanına gittiğimizde de aynı ilgilenmez tavırla “şikayetçi olun, bakarız” dedi.

Üniversitemizin Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Köksal, 10 Kasım’da Atatürkçü Düşünce Topluluğu standındaki Ulu Önder Atatürk’ün fotoğrafını yırtıp yere atacak kadar milli değerlerden yoksun olan bu saldırganları “Onlar sahte Atatürkçülere saldırır” diyerek korumuştur. Atatürk fotoğrafını yırtan mankurtlar ne zaman ülkücü oldu? Bu çetenin hedef aldığı, Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü fikirle, işle, duyguyla bayrak yapan, FETÖ’ye, PKK’ya geçit vermemiş gençler de “sahte Atatürkçü” oldu, öyle mi?

“Bu Çetenin Öğrencileri Yaralayıp Öldürmesini Mi Bekleyeceğiz?”

Her şey ortada. Tekrar eden saldırıların kamera ve video kayıtları, sayısı ve şikayetçisi 10’u geçen adli ifadeler, aldıkları uzaklaştırma cezası hepsi ortada.

Şimdi bu çetecileri doğrudan ve dolaylı olarak koruyan üniversitemizin idari görevlilerine soruyoruz: Daha neyi bekleyeceğiz ve ne zaman bakacaksınız? Atatürkçülükle, bilimle, irfanla uzaktan yakından alakası olmayan bu bölücü ve korkak çetenin öğrencileri yaralayıp öldürmesini mi bekleyeceğiz? Bu çetenin bizi yıldıramadığı için bıçaklamasını, haince pusu atmasını mı bekleyeceğiz? 10 Kasım 2023’teki saldırıdan sonra kurulacağı söylenen üniversite komisyonu nasıl oluyor da hâlâ kurulamıyor?

‘Rektör ‘Bunlar Çetecilik Yapıyor, İzin Vermeyeceğiz’ Demişti’

Şırnak ve Ege Üniversitelerindeki FETÖ’cü idareci ve öğretim üyesi şebekesiyle kamuoyu bilgisine açık şekilde mücadele eden TGB’liler, nasıl oluyor da Selçuk Üniversitesi gibi Atatürkçülüğün, milliyetçiliğin ve bilimin kalesi olması gereken bir okulda ülkücülük maskesi takmış saldırganlar tarafından sistemli olarak hedef alınabiliyor? Bu saldırganları doğrudan veya dolaylı koruyan akademik personeller, bunu hangi güç ve talimatla yapıyor?

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy bizzat Atatürkçü Düşünce Topluluğu standında bizi ziyaret ettiğinizde “Bunlar çetecilik yapıyor, bunlara üniversitemizde izin vermeyeceğiz. Bunların ülkücülükle bir alakası yok” diyerek, bölücü çeteye karşı yanımızda olduğunuzu ve herhangi bir durumda sizi bilgilendirmemizi söylemiştiniz. İşte sizi tekrar bilgilendiriyoruz ve rektörümüz olarak üniversitemizin çetecilik, şiddet ve bölücülükle tanınmaması için artık gereğini yapmanızı talep ediyoruz.

‘Şehit Anmasına Saldıranlar PKK İle Aynı Yerdedir’

12 şehidimizi anan ve ABD'ye meydan okuyan vatansever gençlere saldıranlar PKK ile aynı yerdedir. Bu saldırıyı hiçbir vatansever ve milliyetçi genç kabul etmez. Vatansever öğrencilere geçmişte bu tarz saldırıları FETÖ ve PKK yapıyordu. Geçmişte bu saldırılara geçit vermedik bugün de vermeyeceğiz.

‘Vatanseverler Arasına Nifak Tohumları Ekemeyeceksiniz’

Vatanseverler arasına nifak tohumları ekemeyeceksiniz. Vatansever Türk gençliğini bölemeyeceksiniz. Üniversiteleri terörize edemeyeceksiniz. Üniversiteler vatanseverliğin ve bilimin yuvasıdır.

Türk gençliği bugün olduğu gibi yarın da Mehmetçiğe sahip çıkacak ve saldırganların karşısında olacaktır. Saldırganların yaptıkları Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından da benimsenmemiştir.

‘Göz Yumanlar Suça Ortak Olur’

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü bu saldırganlar hakkında hızla gerekli hukuki adımları atmaya davet ediyoruz. Selçuk Üniversitesi gibi değerli bir bilim yuvasının bu haberlerle anılmasını kabul etmiyoruz. Saldırıyı yapanların en ağır cezayı alması için, bütün yasal imkanlarımızı kullanacağız. Bu saldırılara göz yumanlar da bu suça ortak olmuş olacaktır.

‘Vatansever Ve Milliyetçi Gençliğe Çağrı’

Bütün vatansever ve milliyetçi gençliğe çağrımızdır: ABD emperyalizmine, PKK ve FETÖ'ye karşı birlik olalım; aramıza nifak sokmaya çalışan bir avuç saldırgana karşı uyanık olalım. Emperyalizmin ve uzantılarının Türk gençliğini bölmelerine izin vermeyelim.”

İl Başkanı Muhammed Koz’un yaptığı açıklamanın ardından “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganlarıyla yürüyüşe geçen TGB’liler, yürüyüş esnasında saldırgan grubun sözlü tacizine uğramış ancak yürüyüşü başarıyla tamamlamıştır.

Kayahan Çetin: "Hiçbir Milliyetçi Bu Saldırıyı Kabul Etmez"

Konuya ilişkin X hesabından bir açıklama yapan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, “Şehitlerimizi anma açıklaması yapan arkadaşlarımıza saldıranlar ne vatanseverdir, ne milliyetçidir ne de ülkücüdür.

Şehitleri anıp, ABD'ye meydan okuyan vatanseverlere bıçak gösterip saldıranlar PKK ile aynı yere düşer.

Bu çete gereken cevabı bugün de aldı, yarın da alacak.

Vatansever gençliğin arasına nifak sokmaya kalkan bir avuç saldırganın yaptığını hiçbir milliyetçi kabul etmez.

Türk gençliği ABD emperyalizmine ve onun piyonlarına karşı birlik halindedir, onu bölmeye kalkanlar hüsranla karşılaşacak.” dedi.