Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alıyor! İşte alıma ilişkin detaylar

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 ticaret müfettiş yardımcısı alınacak. Bakanlığın ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınav için başvurular ve müfettiş yardımcısı alımı ile ilgili detaylar da belli oldu.

Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alıyor! İşte alıma ilişkin detaylar
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Ticaret Bakanlığı, ticaret müfettiş yardımcıları alımı ile ilgili Resmi Gazete'de ilan yayımladı.

Yayımlanan ilana göre, 15 ticaret müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Giriş sınavıyla alınacak ticaret müfettiş yardımcıları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilecek.

Sınav için başvurulara ilişkin detaylar da belli oldu. Başvurular, 6-18 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Sınavın yazılı bölümü 14-15 Ekim'de sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda "Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi, Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7/6 Keçiören/ANKARA" adresinde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ticaret bakanlığı # işçi alımı # Resmi Gazete
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