TSK oyunları bozdu! Fırat Kalkanı Harekatı 7 yaşında

Türkiye’nin Suriye kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk darbeyi indirdiği Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 7 yıl geçti.

TSK oyunları bozdu! Fırat Kalkanı Harekatı 7 yaşında
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7 yıl önce Mehmetçiğin başlattığı operasyonlarda hem PKK/YPG’ye hem de DEAŞ’e ağır darbe indirildi. 4 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus, Çobanbey, Azez ve El Bab terör örgütlerinden temizlendi.


Mehmetçik terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olan Fırat Kalkanı Harekatı’nı 24 Ağustos 2016’da başlattı. Suriye kuzeyinde yapılan harekatın üzerinden tam 7 yıl geçti.

2 BİN 55 KM ALAN TEMİZLENDİ

217 gün süren harekatta 2 bin 55 kilometrekarelik bir bölge güvenli bölgeye dönüştürüldü.

Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Çobanbey, Mare, Azez ve El Bab terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. Fırat Halkanı Harekatı ile 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından sivillerin evine dönmesi için uygun koşullar oluşturulmaya başlandı.

2 MİLYON İNSAN YAŞIYOR


Harekat bölgesinde Türkiye’nin de yatırımlarıyla hızlı bir normalleşme yaşandı. Güvenli bölgenin nüfusu yaklaşık 2 milyonu buldu. Bölge eğitimden ulaştırmaya, sağlıktan güvenliğe her alanda atılım yaptı.

700 okul açılarak ya da onarılarak 300 bin öğrencinin hizmetine sunuldu. Çobanbey’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu. Ekonomik kalkınma ve istihdam için sanayi siteleri oluşturuldu. Bugün bölgeden 18 ülkeye ihracat yapılıyor.

Terör örgütlerinden temizlenen bu bölgeye 7 yılda Türkiye'den en fazla geri dönüşler Cerablus oldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tsk # Fırat Kalkanı # suriye # deaş
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