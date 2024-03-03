Tunceli'de teröristlere ait 6 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçtiğimiz dönemde terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınaklar tespit edildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre tespit edilen PKK sığınakları imha edildi. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, sığınakların Ahpanos Vadisi'nde bulunduğu açıklandı.

Jandarma ekiplerinin imha çalışmasıyla, sığınaklarda bulunan teröristlere ait malzemeler de imha edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabı X'ten, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi."