Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi Tutuklandı

Sosyal medyada kahraman Türk askerinin operasyonları ve Türk ordusuyla ilgili hakaret içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden Türk ordusuna ve Türk askerine hakaret eden kişinin Antalya'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

- Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.

Çıkarıldığı Hakimlikçe Tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.O.K, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Atatürk'e hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, E.O.K'nin sosyal medya platformu X üzerinden "@eosmk" isimli kullanıcı hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı, evinde yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 kasatura ve muşta ele geçirildiği bildirilmişti.