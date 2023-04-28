Türk tahliye uçağına ateş açıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

Türk tahliye uçağına ateş açıldı
Son Güncelleme:

MSB'den yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sudan # msb # Milli Savunma Bakanlığı
BDDK'dan yeni karar AYM’den kadınlar için soyadı kararı Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na İHA tepkisi Kızılay'dan kan satışı iddialarına yanıt
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
4 10 Bin polis alımı için başvuru tarihi netleşti
5 Hatay'da deprem