Türkiye Şehitlerini Uğurlarken ABD PKK'yı Eğitti!

Türkiye art arda iki gün terör örgütü PKK'nın saldırılarında 12 şehit verdi. PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği sızma girişiminde çıkan çatışmalar sonrası 12 vatan evladı şehit düştü. Türkiye şehitlerini uğurlarken ABD'nin, sözde DEAŞ tehdidine karşı PKK'yı eğiten Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı birimi, PKK'lıları eğittiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle bölgede PKK'lı militanları eğitmeye devam ediyor. Daha önce binlerce tır silah ve mühimmat verdiği ortaya çıkan ABD'nin, bölgede PKK'yı "kara gücü" olarak kullandığı, ABD'li yöneticiler tarafından da itiraf edilmişti. Türkiye'nin şehitlerini uğurladığı dönemde ABD'nin paylaştığı fotoğraflar, büyük tepki topladı.