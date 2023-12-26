Mehmetçiğe Sıkılan Kurşun İsveç'ten! İşte İsveç'in PKK'ya Verdiği Silahlar

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesine sızan PKK'lıların şehit ettiği 12 askerimizin acısını yaşıyor. PKK'nın gerçekleştirdiği bu saldırılarda kullandığı silahların nereden geldiği ise merak ediliyor. ABD'nin yüzlerce tır silah verdiği PKK, saldırılarında aynı zamanda İsveç yapımı silahları kullanıyor. Aydınlık Gazetesi, PKK'nın silahlarının nereden geldiğini yazdı.

Mehmetçiğe Sıkılan Kurşunlar İsveç'ten

PKK'nın arkasında ABD'nin olduğu artık herkesçe bilinen bir gerçek. Ancak ABD'nin NATO'da müttefiki olarak görmek için Türkiye'ye baskı yaptığı İsveç'in de PKK'nın arkasında olduğu görülüyor. Türk yargısından kaçan teröristlerin sığınma merkezlerinden biri de İsveç topraklarında PKK, rahatlıkla terör örgütü adına para topluyor, eylem düzenliyor. Bununla kalmayan İsveç, PKK'ya aynı zamanda silah ve mühimmat da sağlıyor. Son yıllarda bölgede yapılan operasyonlarda mağaralardan ele geçirilen silah ve teçhizatın menşei de, bu değerlendirmeyi doğruluyor. PKK mağaralarından çıkan silahlar içinde ABD ve İsveç yapımı silahlar ağır basıyor.

İsveç, PKK'ya silah ve mühimmatın yanında telsiz dinleme ve karıştırıcı sistemler, gece görüş dürbünleri gibi dijital savaş cihazları ile sağlık malzemesi de tedarik ediyor. İsveç'in PKK'ya gönderdiği en etkili katliam silahlarından biri ise AT-4 tanksavar füzesi. Bu silah, Türk askerlerinin şehit olduğu karargâh baskınlarında yoğun olarak kullanılıyor. AT-4 tanksavar füzesi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılabilen bu silahın etkili mezili 200 ila 1000 metre arasında değişiyor. Zırhlı araç ve tahkimatların imhası amacıyla tasarlanan AT-4, terör örgütü tarafından pek çok saldırıda Türk askerine karşı kullanıldı.

Son olarak 12 şehit verdiğimiz saldırılara ait görüntülerde, teröristlerin uzun namlulu silah, el bombası ve roketatar kullandığı açıkça görülüyor. Uzmanlar, son saldırıda da İsveç yapımı AT-4'lerin kullanılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

AT-4'ün son bir kaç yılda kullanıldığı saldırılar ve ele geçirildiği operasyonlar ise şöyle:

24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada AT-4 tanksavar roketi ele geçirildi.

11, 15, 23 ve 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş toplam 7 AT-4 tanksavar roketi bulundu.

7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta AT-4 tanksavar roketi bulundu.

26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada AT-4 tanksavar roketi ele geçirildi.

19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış iki adet AT-4 tanksavar roketi tespit edildi.

26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden dört adet AT-4 tanksavar roketi çıktı.

24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada AT-4 tanksavar roketi bulundu.

19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul köyü kırsalındaki operasyonda üç AT-4 tanksavar roketi bulundu.

14 Ekim 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında iki AT-4 tanksavar roketi bulundu.

4 Kasım 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi Kırca köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi bulundu.

13 Kasım 2020'de Hakkari'nin merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında üç adet AT-4 tanksavar roketi bulundu.

10 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi kırsalında üç adet AT-4 tanksavar roketi bulundu.

17 Ekim 2021'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güçlü köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi bulundu.

20 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında üç adet AT-4 tanksavar roketi bulundu.

23 Kasım 2021'de Şırnak ili Merkez ilçesi Dereler köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi bulundu.

18 Mayıs 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaradaki silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi bulundu.

Hulusi Akar Duruma Dikkat Çekmişti

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Haziran 2022'de yaptığı bir açıklamada bu gerçeğe dikkat çekmişti. Akar, "İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahı var. Teröristler tarafından kullanılan bu silahlardan Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarımızda çok sayıda ele geçirdik." demişti. İsveç ile görüşmelerde bunların fotoğraf ve seri numaralarını masaya koyduklarını aktaran Akar, "Terör örgütlerine her türlü desteği verip ondan sonra da ortak savunma örgütünde bir müttefik olarak yer alma talebinin büyük bir tutarsızlık olduğunu değerlendiriyoruz.." demişti.

Türkiye'ye Verilmeyen Silah PKK'nın Mağaralarından Çıktı

İsveç, PKK'ya AT-4 tanksavar silahının yanında 84 mm'lik Carl Gustav Geri Tepmesiz Tüfek de sağlıyor. Bu silah sistemi tüfek olarak nitelendirilse de aslında obüs ile bazuka arasında yer alan hafif top sistemi. Bu silah, İsveçli Saab Bofors Dynamics tarafından üretiliyor. Bir çok farklı mühimmatla kullanılabilen silah, zırhlı araçlara, piyadelere, binalara ve mevzilere karşı farklı mühimmatlarla saldırı gerçekleştirebiliyor. Farklı hedef türlerine karşı etkili olan bu silah, PKK'nın atış desteğine katkı sağlıyor. Bu silahı daha önce Türkiye'de almak istemiş, İsveç'in ambargo uygulaması sonrası Türkiye'ye silah verilmemişti. İsveç'in bu silahının da son saldırıda kullanılmış olduğu düşünülüyor.

İsveç'in NATO Üyeliği Görüşülecek

TBMM Dışişleri Komisyonu, bugün İsveç'in NATO üyeliği protokolünü görüşecek. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. Milletvekilleri görüş paylaşacak. Kabul edilmesi halinde kanun teklifi Genel Kurul'a sevk edilecek. ABD, yılbaşından önce İsveç'in üyeliğinin onaylanması için baskı yapıyor.