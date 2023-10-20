Ünlü Oyuncu Esra Akkaya Ölümden Döndü! Verilmiş Sadakası Varmış!

Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden ünlü oyuncu Esra Akkaya ölümden döndü! Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçiren Esra Akkaya'nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki Esra Akkaya'ya ne oldu? Esra Akkaya'nın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

Trafik Kazası Geçirdi Ölümden Döndü!

Sevilen oyuncu Esra Akkaya, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde trafik kazası geçirdi.

Esra Akkaya'nın kullandığı 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Tolga S. yönetimindeki 34 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sırasında Esra Akkaya'nın Etiyopya'dan evlatlık edindiği 10 yaşındaki oğlu Can Alex de otomobilde bulunuyordu. Şans eseri hem ünlü oyuncu hem de oğlu kazayı yara almadan atlattı.

İki araçta da ciddi hasar meydana gelirken kaza sonrası taraflar tutanak tuttu. Gazetecilere açıklama yapan Esra Akkaya, "Allah korudu. Oğlum arabadaydı, çok korktu ama canımıza bir şey olmadı. Trafikte dikkatli gitsinler." dedi. Akkaya daha sonra araçlarının yetkili servisi tarafından gönderilen başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.

Esra Akkaya, bir dönem "Mahallenin Muhtarları" dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınmıştı.