Zeynep Bastık Filistin Katliamına Üç Maymunu Oynadı! Bebekler Ölürken Parasını Düşündü!

İşgalci İsrail'in masum Filistinli halkına zulmü devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke bu katliama karşı gelmek için milli yas ilan etti. Geçtiğimiz gün İsrail, Gazze'deki bir hastaneye bombalı saldırıda bulundu. Hastanede binlerce aralarında çocukların ve bebeklerinde olduğu insanlar hayatlarını kaybetti.

Zeynep Bastık Filistin Katliamına Üç Maymunu Oynadı!

Toplu katliamlara karşı İsrail'e tüm dünyadan tepkiler yağarken Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 günlük yas ilan edildi. Bununla beraber bazı konserler ve etkinlikler iptal oldu. Bu iptal eden konserler arasında Zeynep Bastık'ın de konseri vardı.

Şarkıcı Zeynep Bastık ise hayatını kaybeden bebekler ve Filistin halkını görmezden gelerek mili yasa tepki gösterdi: "Neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum."

Bu paylaşımı ardından sosyal medyada 30 yaşındaki Zeynep Bastık'e tepkiler yağdı. Burcu Esmersoy'un İsrail gönderisini beğenmesi ardından Zeynep Bastık'ın bu tavrı karşısında sosyal medya gündemi değişti. Türkiye'de bu tarz kişilerin toplum karşısına çıkıp katliamlar olurken bu tarz açıklamaları ve taraf belirtmeleri elzem şekilde karşılandı.

Burcu Esmersoy İsrail Gönderisini Beğendi!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona’nın Davut Yıldızlı ve “İsrail'in yanındayım” sözlerinin yer aldığı Instagram paylaşımını beğendi. Tepkilerin ardından sosyal medyadan neyi beğendiğini bilmediğine dair açıklama yaptı.