İsrail'de Bulunan Antik Kentte Toplu Bebek Mezarı Bulundu! Bebek Katliamları Suç Sayılmıyordu

Arkeologlar, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki antik Aşkelon limanında korkunç bir keşifte bulundu. Şehrin kanalizasyonlarından birini araştırırken çok sayıda küçük kemik keşfetti. Başlangıçta kemiklerin tavuk kemiği olduğuna inanılıyordu. Ancak daha sonra kemiklerin aslında Roma dönemine ait insan-bebek kemikleri olduğu anlaşıldı. 100'den fazla bebeğe ait kalıntılarla bu, bugüne kadarki en büyük bebek kalıntısı keşfi oldu.

Bebek Katliamları Suç Sayılmıyordu

Bu bebeklerin nasıl ve neden öldüğünü merak eden arkeolog Voss, kalıntıları adli antropolog Profesör Patrician Smith'e götürdü. Smith, bebek kalıntılarını inceledi ve herhangi bir hastalık veya rahatsızlık belirtisi olmadığını ve bebeklerin öldüklerinde tamamen sağlıklı göründüklerini belirledi. Bebeklerden hiçbirinin ölmeden önce bir haftadan daha uzun yaşamadığını belirlemesine olanak tanıyan bir adli tıp testi yöntemini kullandı. Roma döneminde doğum kontrolü amacıyla bebeklerin öldürülmesi alışılmadık bir durum değildi. Yeni doğan bebekler "tamamen insan değil" olarak görüldüğünden bu bir suç değildi.

Çoğu durumda, yeni doğmuş bir çocuk istemeyen Romalı bir kadın "teşhir etme" uygulamasına girişirdi. Ya başka biri tarafından bulunup bakılmak üzere ya da yok olmak için bebeği terk edecekti. O zamanki inanışlara göre bebeğin kurtulup kurtulmayacağına karar vermek tanrılara kalmıştı. Neredeyse bebek katliamının en ünlü anlatımı, savaş tanrısı Mars'ın iki bebek oğlu Romulus ve Remus'un ormana terk edildiği, ancak kurtlar tarafından büyütüldüğü ve daha sonra Roma şehrini kurduğu Roma'nın kuruluş hikayesidir.

Garip bir şekilde araştırmalar, Aşkelon'daki bebeklerin "açıkta" gömülmediğinden bahsetti. Gömülme şekilleri, kasıtlı olarak öldürüldükleri anlaşılıyor. Ölümlerinin nedenine dair bir ipucu cesetlerin bulunduğu yerde yatıyor. Yapılan incelemelerde kalıntıların bulunduğu kanalizasyonun eski bir hamamın hemen altında olduğu ortaya çıktı. Bebeklerin fahişelerden veya hamamda çalışan işçilerden doğmuş olması muhtemeldir. Bununla birlikte, teoriyi destekleyen başka bir kanıt bulunmadığından bu sadece bir spekülasyon olarak kalıyor.