Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: ABD Düğmeye Basmadan PKK Yapamaz
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündemi değerlendirdi. Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Perinçek, "ABD düğmesine basmadan PKK böyle bir eyleme girişemez." dedi. Doğu Perinçek, Suriye, Rusya, İran ile yapılması gereken ortak askeri harekata dikkat çekti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemdeki sıcak başlıklarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Perinçek, saldırının arkasında ABD'nin olduğuna işaret etti. Doğu Perinçek, "ABD düğmesine basmadan PKK böyle bir eyleme girişemez." dedi. Perinçek, terörün süpürmeyle değil bölge ülkerleriyle iş birliği yapılarak bitirilebileceğini vurguladı, "Suriye-Rusya-İran ile ortak harekat yapılmalı." ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Perinçek, AK Parti hükümetinin çıkmazda olduğunu ifade etti. Perinçek, "AK Parti hükümetini Türkiye sırtından atar." dedi.
Perinçek, Görev Vakfının başlattığı tarihi atılım kampanyası için de çağrı yaptı.