Bakan Koca Açıklama! Toplu Aşılama Mı Geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

- Eris varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil? Aşı programı neden geçmişte kaldı? Dün basın mensubu arkadaşlarımızın soruları üzerine bu ve diğer bir konu üzerine yaptığım açıklama:

Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil.

Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik. Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin, şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden yüzde 95’in üzerinde?