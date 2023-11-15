Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: AYM Çoğunluğu PKK'yı Koruyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yargıtay ile AYM arasındaki tartışmaları değerlendirdi, Erdoğan'ın "Biz bu tartışmada, hakem konumundayız" açıklamasını eleştirdi. "Hakemlik" tanımının "Hukuk Felaketi" olduğunu belirten Perinçek, Türk hukukunda "Hakemlik" kurumunun olmadığını belirtti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi.

Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun PKK ve siyasi uzantısı HDP'yi koruduğunu belirtti.

"Erdoğan'ın Açıklamaları Hukuka Aykırı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Hakemlik" açıklamasını da değerlendiren Perinçek, Türk hukukunda böyle bir kurumun olmadığını söyledi.

Doğu Perinçek, "Hakemlik" tanımını "Hukuk Felaketi" olarak yorumlarken Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Milletvekilleri NATO Vekili Olamaz"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Milletvekilleri NATO Vekili Olamaz"Gündem
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