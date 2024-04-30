Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Yargıtay başkanlığı seçiminde Yargıtay geleneğine yakışmayan davranışlar kaygı verici düzeydedir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün saat 13.00’de İstanbul İl Merkezi’nde bir basın toplantısı yaparak, Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde Yargıtay geleneğine ve yargıç karakterine yakışmayan davranışlar üzerinde durdu.

Doğu Perinçek, özetle şunları belirtti:

"YARGITAY TARİHİNDE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANZARALAR

Kamuoyunun gündemindeki Yargıtay Başkanlığı seçimleri sürerken, Yargıtay tarihimizde ve Yargı geleneğimizde eşi görülmemiş manzaralarla karşılaşıyoruz ve bu nedenle derin kaygı içindeyiz.

Yargıtay Başkanlığı seçiminde kimi adaylarınoy toplama amacıyla kişisel çıkarlara hitap edenmesajlar yayınlamaları karşısında sessiz kalamayız.

YARGITAY ÜYELERİNE YÜKSEK MAAŞ, KONUT, MESCİD, DİPLOMATİK PASAPORT VE İKBAL VAATLERİ

Yargıtay Başkanı seçiminde kimi adayların Yargıtay üyelerine yolladıkları mesajlarda, yüksek maaş, diplomatik pasaport, otel, mescid kapasitesi, yüksek emekli maaşı, yemeklerde iyileştirme, konut, ikbal vaatlerinde bulunulduğu kamuoyunun bilgisindedir.

YARGITAY DORUĞUNDA YARGI BAĞIMSIZLIĞINI ÇİĞNEME VAATLERİ

Yine bu mesajlarda,“Cumhurbaşkanı ile görüşüldüğü ve kendisinin tercih edildiği”yönünde bilgiler yayınlanmaktadır.

Bugün Yargıtay Başkanı olmak için hükümet yetkililerinden destek aldıklarını belirtenler, yarın siyasal makamlardan emir alacaklarını ve yargı bağımsızlığını Yargıtay doruklarından çiğneyeceklerini ilan etmiş oluyorlar.

Bu yazışmalar konusunda ilgili kişilerden bir açıklama ya da yalanlama gelmemiştir.

TÜRK YARGISININ SORUNLARINI ÇÖZECEK GÖRÜŞLER DEĞİL ÖZEL ÇIKARA SESLENEN KASABA POLİTİKASI

Yargıtay üyelerine maaş, diplomatik pasaport, makam, otel, mescid kapasitesi, yüksek emekli maaşı, yemeklerde iyileştirme, konut vaatleri, Yargıtay Geleneğini ve Cumhuriyet Yargıcı karakterini çürüten boyutlara ulaşmıştır.

En yüksek yargı organımız olan Yargıtay’daki Başkanlık seçimindeki kimi davranışlar, Yargıtay Başkanlığı seçimini değil, “kasaba politikası” diye anılan manzaraları hatırlatmaktadır.

Yargıtay, kişisel menfaatlerin, ikbal peşinde koşma makamı değildir.

Yargı bağımsızlığının kalesi olan Yargıtay’da hükümetle ve siyasal kurumlarla işbirliğinin propaganda aracı olarak kullanılması, ciddî tehlikelerin habercisidir.

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde, kimi adayların hükümetle ilişkileri üzerinden oy toplama girişimleri, yargıyı hükümet emrine sunmak gibi çok tehlikeli anlayışların ifadesidir.

CUMHURİYET YARGICININ YÜKSEK KARAKTERİNİ TAHRİBE YÖNELİK DAVRANIŞLARI MAHKUM EDİYORUZ

Cumhuriyet Yargıcının cesur, bağımsız, halka ve hukuka bağlı, gerektiği zaman rüzgâra karşı tek başına kalsa dahi baş eğmeyen bilinci ve sarsılmayan vicdanı,kişisel menfaat hesaplarıyla tahrip ediliyor.

Yargıtay tarihimizin yargıçlarının ve savcılarının yüksek karakterini çürütmeye yönelik davranışları mahkum ediyoruz.

CUMHURİYET’İN YARGIÇ KARAKTERİNİ AYAĞA KALKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Millî Devletin, Millî Yargısının Türk milletinin bağımsızlığı ve geleceği konusunda tarihi bir rol oynayacağı dönemde, Cumhuriyetimizin yargı geleneğinin üstün karakteri, Türkiyemizin ihtiyacıdır.

İçine girdiğimiz zorlu koşullarda, Cumhuriyetimizin tarihten gelen bağımsız, vicdanlı, cesur yargıç karakterini ayağa kalkmaya çağırıyoruz."