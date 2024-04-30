Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten CHP'ye 1 Mayıs uyarısı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çağrı yapan CHP'ye uyarılarda bulundu. CHP'nin DEM Parti ile emek mücadelesi yürütemeyeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i uyardı. ABD ve İsrail'in bölgede tertipler ve planlar içinde olduğunu hatırlattı.

PERİNÇEK'TEN CHP'YE 1 MAYIS UYARISI

Perinçek, CHP'nin 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkma ısrarına tepki gösterdi. Bölgedeki durumun karışıklığına işaret eden Perinçek, Mossad ve CIA'nın bir takım planlar içinde olduğu ve PKK, DEAŞ gibi örgütleri kullandıklarını ifade etti. "Bu koşullarda, polisle çatışmalar gibi ortamlara hiçbir şekilde çanak tutmamak gerekir. Yani ben de buradan uyarıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de uyarıyorum" dedi. Perinçek şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti, böyle yanına PKK'yı takarak, FETÖ'yü ve bir takım tertipçileri yanına alarak, işte ben barikatların üzerine yürüyeceğim, polisi üzerine yürüyeceğim, yaracağım, Taksim'e gideceğim vs. Zaten Türkiye'nin önünde PKK merkezli bir takım kalkışmaların planlandığı bir süreç var. Bu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde girmesi çok vahim sonuçlar doğurur CHP açısından da. CHP'nin tabanı insanları, vatanseverdir. Onlar da PKK ile beraber böyle devletin, polisin üzerine yürüyüşler yapmayı ve çatışmalar çıkartmayı hiçbir şekilde onaylamayacaklardır. Bu bakımdan Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı da buradan uyarıyorum. İstanbul İl Başkanı'nı da uyarıyorum. Cumhuriyet Halk Partili yurttaşlarımızı da uyarıyorum. Ve İstanbul'da tabii 1 Mayıslar yapılabilir. Provokasyonlara alet olmanın bir alemi yok. Geniş geniş kutlama alanı için size 40 adet alan mitingler için ve kutlama alanı için İstanbul Valiliği tarafından uygun görülüyor. Taksim uygun görülmüyor. Bunun üzerine polisle kavgayı göze alarak gitmenin akıllıca bir davranışı olmayacağı çok açık."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"DEM Parti ile beraber eylem yapmak, Türk halkını, Türk emekçisini, Türk devletini hedef almaktır. DEM Parti PKK'nın partisidir."



"DEM Parti ile emek mücadelesi savunulmaz, emekçiye ihanet edilir. Vatana ihanet… pic.twitter.com/NDC65O4ftH — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 30, 2024

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Tertiplerin birbirini kovaladığı bir ortamda, MOSSAD'ın bir takım planlar içinde olduğu koşullarda lüzumsuz polisle çatışmalar gibi ortamlara hiçbir şekilde çanak tutmamak gerekir."



"CHP'nin tabanı PKK ile… pic.twitter.com/aga8mOWSNl — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 30, 2024

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Perinçek yeni anayasa çalışmalarına ilişkin görüşlerini aktardı. Anayasaların devrimlerle yapıldığını söyleyen Perinçek, Türkiye'nin önünde bir Üretim Devrimi olduğunu belirtti. Perinçek, AK Parti ve CHP'nin Üretim Devrimi'nin Anayasası'nı yapamayacaklarını vurguladı. Perinçek şöyle konuştu:

"Üretim devrimi, anayasa yapma şansı yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan doğruya üretim devriminin karşısında olan ve onu boğan 1980 yılında bize dayatılmış olan meşhur dünya ekonomisiyle bütünleşme programının arkasındaki Amerika'nın güdümünde olan bir parti. Amerika'nın güdümünde bir üretim devrimi anayasası yapamazsınız. Ne yazık ki AK Parti de son dönemde 23 yılından bu yana tekrar Amerika ile uyumlu bir sürece girdi. O bakımdan şu anda onlardan bir üretim devrimi anayasası beklemiyoruz ama dahası sayın meclis başkanımızın DEM partisiyle de görüşüp bir mecliste grubu olduğu için bir anayasa yapma konusunu ele alacaklarını belirtmesi o da bir devlet zaafı. Bakın devlet öyle bir şekil, öyle bir zaaf içinde ki devleti yıkmak isteyenlerle anayasa yapmaya kalkıyorsunuz."

KURTULMUŞ'UN DEM PARTİ AÇIKLAMASINA TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti ile anayasa görüşmesi yapacak olmasını eleştiren Perinçek "Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak, Cumhuriyet ve devleti yıkmak isteyen parti ile anayasa görüşmesi, hangi ne görüşmesi yapacaksınız?" diye sordu.

Perinçek şunları söyledi:

"Ama şöyle de deniyor, oy aldılar, DEM parti oldukça iyi bir oy aldı. Bakın hiç kimse oy alarak Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkamaz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kalkan silahıyla gelsin. Amerikan silahıyla gelsin. Amerika'nın donanmalarıyla gelsin. Amerika'nın Yunanistan kıyılarına yerleştirdiği uçaklarıyla, tanklarıyla gelsin. Zaten geldiler. 15-16 Temmuz'da o tanklar falan filan, bu uçaklar bizim havalar alanlarımızdan kalkmadı. Kimse oy alarak moyalarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamaz ve hiç kimse oya yaslanarak bir bölücü örgütü özgürleştiremez. Özgürleştiremez, meşrulaştıramaz. Aynı şey. Yani bölücü bir örgüt var, onu hak ve hukuk sahibi meşru hale getiremez. Bunlar demokrasiyi de yerle bir eden, ayak altına alan anlayışlardır. Böyle bir demokrasi dünyada yok. Böyle bir demokrasi anayasa hukukunda, kamu hukukunda, ben bunların hocası olarak da söylüyorum. Böyle bir demokrasi, böyle bir özgürlük yok. Tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, yıkmak, Türkiye'nin toprak bütününü ortadan kaldırmak isteyen gelsin silahla gelsin. Hangi silahla? Türk ordusunun içinde temizlendiler bir kere. FETÖ temizlendi. Türk ordusunun içinde artık onların silahı yok. Türk polisi içinde onların silahı yok. Onlar da temizlendi. Bugün Türkiye hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor, Türkiye hapishanelerinde FETÖ'nün polisleri yatıyor."

"DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMEK SUÇTUR"

Perinçek "Türk Milleti'ne bağımlılık ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağımlılık adı altında DEM Parti ile buluşmak, anayasa konusunu görüşmek bir suçtur. Onları Meclis'e almak da bir devlet zaafıdır. Bu devlet zaafının sürdürülmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. İşte bizim Milli Devlet Bildirgesi de bunun için tarihi önemdir. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir takım komplolara iştirak edenler maalesef hükümet mevzilerinde" diye konuştu.

VATAN PARTİSİ'NİN MİLLİ DEVLET BİLDİRGESİ

Perinçek partisinin hazırladığı ve kamuoyuna açıkladığı Milli Devlet Bildirgesi hakkında da açıklamalarda bulundu. "Milli Devlet Bildirgesi"ni İzmir'de kamuoyunu açıkladıklarını anımsatarak "Bütün topluma, toplumumuzun önderlerine, en başta Türkiye'nin öncülerine, işçi sınıfı önderleri, emekçi önderleri, esnaf önderleri, çarşı önderleri, milli sanayi önderlerimiz, milli ticaretimizin önderleri, aydınlarımız, kamu çalışanlarımız, sanatçılarımız, Türk toplumunun kitle önderleri, meslek odaları ve diğer kuruluş önderlerinin hepsinin değerlendirmesine bu Milli Devlet Bildirgesi'ni sunuyoruz. Parti olarak bütün örgütlerimizle, temel örgütlerimizden Genel Başkanı'na kadar seferber oluyoruz. Bu Milli Devlet Bildirgesi'ni halkımıza sunuyoruz. Ve onlardan imzalarını talep ediyoruz, okumalarını, incelemelerini, değerlendirmelerini ve böylece bir Milli Devlet Bildirgesi Hareketi düzenliyoruz, örgütlüyoruz. Bunun özü milli devletimizi bir anlamda yeniden inşa etmek, güçlendirmek, dolayısıyla hem dış tehditlere karşı, hem iç cephede sağlam hale getirmek. Hem de bir üretim devrimiyle milletle, halkla, devlet arasındaki bağları güçlendirmek. Milli Devlet Bildirgesi'nin amacı bu" dedi. Perinçek, millidevletbildirgesi.com adresinden bildirgenin okunabileceğini ve imzalanabileceğini ifade etti.