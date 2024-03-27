Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yeni Anayasa ile ilgili açıklama yapmıştı. Açılım sürecinde AK Parti ve CHP'nin üzerinde uzlaştığı 64 maddeyi hatırlatan Kurtulmuş, "Bugün tahmin ediyorum çok daha fazla maddede partilerin uzlaşmaları mümkündür. Burada esas olan şey, bu tartışmanın doğru zeminde ve doğru yöntemlerle sürdürülmesidir. Doğru zemin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'nin inisiyatifinde, halkın ihtiyaçları neyse, hangi konular gündeme geliyorsa bunları ön yargısız bir şekilde tartışmaktır." ifadelerini kullanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Kurtulmuş'un sözlerine sert tepki gösterdi.

PERİNÇEK'TEN NUMAN KURTULMUŞ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Çıkış Yolu programında gündemi değerlendiren Perinçek, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. 64 maddenin Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı bölünme maddeleri olduğunu vurgulayan Genel Başkan şu ifadeleri kullandı:

"Bunu sıradan bir AK Partili yapmıyor. TBMM Başkanlığı koltuğunda oturan bir AK Partili yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dışında yapmayacağını tahmin ediyorum. Onu da şimdi öğrenecek kamuoyu. Bu ihaneti CHP ile paylaşıyorlar. Seçime girdikleri CHP ile Türk Milletini Anayasa'dan çıkartmak için davet mektubu gönderiyor Meclis Başkanı. Hani siz CHP'ye karşıydınız? CHP'ye 2010 yıllarındaki o beraberliğinizi hatırlatıyorsunuz."

Dr. Doğu Perinçek, Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı yapamayacağını söyleyerek istifaya davet etti. Perinçek şöyle konuştu:

"Böyle bir insan, Türk Milletini Anayasa'dan çıkartmaya yönelik 64 maddeye gönderme yapan bir insan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olamaz. ABD projesinde istediği görevi alabilir. Zaten o proje görevlisi olarak kendisini takdim etmiş oluyor. Ama Türk kavramını vatandaşlıktan çıkartan, Türk Milletini Anayasa'dan çıkartan, buna karşılık ABD'nin Türkiye'ye dayattığı Türkiye'yi bölme - 64 maddeyi okuyalım, o bir Türkiye'yi bölme Anayasası - bunu savunan şahıs kesinlikle TBMM Başkanı olamaz. Onu istifaya davet ediyorum. İstifa ettireceğiz onu, o orada kalamayacak."

CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRI YAPTI

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olduğunu belirterek çağrı yaptı. Perinçek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin partiniz mensubu olan TBMM Başkanı, 64 maddeye göndermede bulundu. 'O 64 maddeye göndermede bulundu, o Anayasayı yapacağız hatta bunu daha da genişleteceğiz buna dayanarak' dedi. O şahıs orada kaldığı sürece Cumhurbaşkanı olarak siz de sorumlusunuz. O şahıs orada kalamaz."

Perinçek AK Parti ve MHP'ye seslenerek şöyle konuştu:

"Numan Kurtulmuş, 64 maddeye, yani Türk Milletinin Anayasa'dan çıkartılmasına, Türk kavramının vatandaşlık maddesinden çıkartılmasına ve ona bağlı Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı Anayasa'ya gönderme yapan ve bunu bir başlangıç olarak kabul eden şahıs o makamda kaldığı sürece, TBMM Başkanlığını Amerika adına işgal ettiği sürece hepiniz sorumlusunuz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve Devlet Bahçeli, bütün AK Parti milletvekilleri, bütün MHP milletvekilleri, bütün AK Parti camiası ve bütün MHP camiası sorumludur."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"ABD'nin Türkiye'ye dayattığı bölünme Anayasa'yı savunan bir şahıs TBMM Başkanı olamaz. İstifaya davet ediyorum onu."



"AK Parti'ye, MHP'ye sesleniyorum; O şahıs o makamda kaldığı sürece, TBMM Başkanlığı'nı Amerika… pic.twitter.com/OkupoOudz0 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 26, 2024

"İLK 4 MADDEYE DOKUNAMIYORLAR ÇÜNKÜ ANAYASA MADDESİ"

Perinçek, Numan Kurtulmuş'un "İlk 4 maddeye kimse dokunmayacak. Öyle bir şey söz konusu değil" sözlerini değerlendirdi. Perinçek, 64 maddenin de ilk 4 maddeye dokunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"64 madde de ilk 4 maddeye dokunmadan yapıyordu. İlk 4 maddeye dokunamıyorlar çünkü Anayasa maddesi. İlk 4 maddeye dokunmuyorlar, ilk 4 maddenin ırzına geçiyorlar. 4 madde kalır mı? Türklüğü çıkarttığın zaman hangi 4 madde kalır. 4 maddenin 4'ü de Türk Milletine dayanıyor, Türk devletine dayanıyor, onun birliğine bütünlüğüne dayanıyor. Türk devleti yok Türk Milleti yok ne var? Kimliksiz bir halk var. Kimliği olmayan, tarihi olmayan, geleceği olmayan, köleleştirilmiş bir halk var. Amerika'nın dayatmalarına boyun eğen bir halk var. Kalabalık var halk bile değil. Yapmak istedikleri Anayasa bu o zaman 64 madde diyorsa."

"Biz o 64 maddeyi darma duman ettik. Kaldı mı onların 64 maddesi? Tekrar hortlatıp getiriyorlar. Çürüdü o. Kokuşmuş bir şeyi tekrar Türkiye'nin önüne koyabilirler mi? O kadar şehitten sonra, o kadar mücadeleden ve bu Türk Milletinden sonra."

Perinçek, konuşmasının devamında 64 maddenin daha önce Vatan Partisi sayesinde Anayasa'ya giremediğini söyledi. "Onlar uzlaştılar demek ki biz onlardan büyükmüşüz." diyen Perinçek, sözlerini "Türkiye'nin iki büyük partisi uzlaştı ama o zaman Vatan Partisi onlardan daha güçlüymüş. Çünkü Türk Milletinin özlemlerini ve fikriyatını, kültürünü paylaştığı için Vatan Partisi ona izin vermedi." ifadeleriyle sürdürdü.