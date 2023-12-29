Vatan Partisi Yerel Seçimlere Hazır! Antalya'da 19 İlçedeki Adaylar Kamuoyuna Tanıtıldı

Vatan Partisi yerel seçimlere hazır. Antalya İl Başkanlığı, Büyükşehirde ve 19 ilçede belirlediği adayları kamuoyuna tanıttı.

İl Başkanlığınca Aday Tanıtım Töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Üsküplü, kentin acil çözüm bekleyen sorunlarına değindi. Akdeniz’den Toroslara Üreten Antalya programını 10 maddede sıraladı. Üsküplü, "Antalyamızı bir üretim merkezi haline getireceğiz. Dört mevsim turizm getireceğiz Antalya'ya. Verimli tarım arazilerimizin beton yığınlarına dönmesine izin vermeyeceğiz. Kamucuyuz, halkçıyız, toplumdan yanayız. İnsancıl kentler kuracağız. Sanatçının güzel eli değecek Antalya'ya. Kadıncıl bir kent kuracağız, gençliğin kenti olacak Antalya. Engellilerimizin ve yaşlılarımızın üretime katılmalarını, birikimlerini Türkiye'ye sunmalarını sağlayacağız." dedi.

Üsküplü, “Antalya, Avrasya’nın turizm ve ticaret başkenti olacak.” diye konuştu. Üsküplü, "Antalya'yı bir Avrasya kenti haline getireceğiz. Çin'den başlayıp Avrupa'nın en batısına kadar uzanan bütün dünyayı kapsayacak olan o Kuşak-Yol Projesi içerisinde Antalya'yı en önemli bir liman kenti haline getireceğiz. Antalya sadece turizmin, tarımın değil uluslararası ticaretin de merkezi olacak. Avrasya'nın turizm ve ticaret başkenti olacak Antalya." ifadelerini kullandı.

Üsküplü, Antalya ve 19 ilçesini yönetmek için vatandaşlardan yetki istedi.