Vatan Partisi'nden Fox TV'ye çağrı! "Hudutsuz Sevda" dizisi yayından kaldırılsın

Vatan Partisi Propaganda Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz, Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda” dizisi hakkında yazılı açıklama yaptı. Cengiz açıklamasında dizinin gerçekleri yansıtmadığını ve bu sebeple dizinin yayından kaldırılması gerektiğini vurguladı.

"Hudutsuz Sevda" Dizisi Yayından Kaldırılsın

Vatan Partisi Propaganda Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz şunları söyledi:

Fox TV'nin "Hudutsuz Sevda" dizisi, ilk bölümünün yayınlanmasının ardından büyük rahatsızlık yarattı. Başta dizinin çekildiği Artvin’in Şavşat ilçesindeki yurttaşlarımız olmak üzere, Türkiye’nin her yerinden haklı tepkiler yükseliyor. Dizide bol miktarda yer alan kadına şiddet, tecavüz ve cinayete varan sahneler; ağalık, kan davası, mafya yapılanmalarının boy göstermesi her izleyici için öfke sebebi oldu. Türk milleti, her dizi için benzer sahnelere tepki gösteriyor. Ancak dizinin çekildiği ilçenin Şavşat olması tepkileri daha da büyüttü.

Dizide Şavşat’ta Olanlar Yok Şavşat’ta Olmayan Her Şey Var

Çünkü Şavşat'ta dizide geçen yapılar ya da olaylar yok. Şavşat’ta ağalık yok. Kan davası yok. Mafya yok. Şavşat, kadına şiddet, tecavüz, cinayet gibi suçların, Türkiye’de hatta dünyada en az yaşandığı yerlerden birisi. Şavşat daha birkaç yıl önce "Sakin Şehir" seçilmiş bir ilçe. Suç oranı değil, okuma oranı çok yüksek, çağdaş bir serhat (sınır) kenti.

FOX TV Diziyi Yayından Kaldırmalı

Vatan Partisi olarak başta Şavşatlı yurttaşlarımız olmak üzere, Türk halkının büyük tepkisini çeken, Artvinimizin, Şavşatımızın gerçekleriyle, halkımızın değerleriyle, hiçbir ilgisi bulunmayan Hudutsuz Sevda dizisinin yayından kaldırılmasını talep ediyoruz. FOX TV yönetimine sesleniyoruz. Bu talebe kulaklarınızı tıkayamazsınız. Şavşatlı şairlerin dörtlüklerindeki çığlığa karşı üç maymunu oynayamazsınız.

Şair, Ömer TABAK(Tabakoğlu) diyor ki:

- Karışmalı senaristin işine Teneke çal gider ise peşine Nasıl dizi, ander kalsın başına HUDUTSUZ SEVDA'mız ARTVİN'dir bizim

Şair, Aynur TOPCU (Aynurcan) diyor ki:

- Artvinli’nin tek tutkusu okuma Ne demek iki eş ne demek kuma Sakın ola sevdamıza dokunma HUDUTSUZ SEVDA’mız ARTVİN’dir bizim

RTÜK Göreve

Sadece FOX TV yönetimini değil RTÜK’ü de göreve çağırıyoruz. Şairimiz, Engin UZUNTAŞ (Derini) daha güzel ifade etmiş:

- Bu vatanın en kültürlü ilidir Yüreğimiz sevdasıyla doludur Rtük bu diziyi kaldırmalıdır HUDUTSUZ SEVDA'mız ARTVİN'dir bizim

Türkiyemizin, Artvinimizin, Şavşatımızın güzelliklerine ekranlarda yer bulamayanlara teslim olmayacağız. Televizyon ekranlarını, Türk milletinin erdemlerine, değerlerine aykırı unsurlarla doldurulmasına sessiz kalmayacağız. Türk halkını suç makinesi, Türk kadınını aciz, Türk milletini ortaçağ ilişkilerine teslim olmuş halde gösteren ideolojik, kültürel, psikolojik saldırıları püskürteceğiz!

Vatan Partisi olarak söz veriyoruz: Bu “Hudutsuz Rezaleti” sonlandıracağız!