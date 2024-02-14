Vatan Partisi'nden işçiye destek
Öz Gıda İş, sendikal haklar için Patiswiss fabrikası önünde 10 gündür eylem yapıyor. İşçilere Vatan Partisi'nden destek geldi. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, "sendikalı olmak anayasal haktır" dedi.
Çikolata fabrikası Patiswiss’de çalışan bir işçi Öz Gıda-İş’e üye olduktan sonra işten atıldı.
SENDİKALIK HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ
İş yeri "performans düşüklüğünü" gerekçe gösterdi. İtiraz eden Öz Gıda-İş sendikası üyeleri fabrika önünde eylem yaptı.
Ankara OSTİM’de bulunan fabrika önünde 10 gündür eylemde olan işçilere, Vatan Partisi destek verdi.
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, firma yetkililerine seslendi:
- Yine bir emekçi sendikalı olduğu için işten çıkartıldı. Anayasal hakları siz nasıl tanımlıyorsunuz?
Öz Gıda İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Duran Çiçek de, işten çıkarılan emekçiler işe dönene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.
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