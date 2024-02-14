Vatan Partisi'nden işçiye destek

Çikolata fabrikası Patiswiss’de çalışan bir işçi Öz Gıda-İş’e üye olduktan sonra işten atıldı.

İş yeri "performans düşüklüğünü" gerekçe gösterdi. İtiraz eden Öz Gıda-İş sendikası üyeleri fabrika önünde eylem yaptı.

Ankara OSTİM’de bulunan fabrika önünde 10 gündür eylemde olan işçilere, Vatan Partisi destek verdi.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, firma yetkililerine seslendi:

- Yine bir emekçi sendikalı olduğu için işten çıkartıldı. Anayasal hakları siz nasıl tanımlıyorsunuz?