Yangın savaşı sürüyor! Çanakkale'de yangına müdahale devam ediyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor.

Yangın savaşı sürüyor! Çanakkale'de yangına müdahale devam ediyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE ARALIKSIZ MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Damyeri mevkisinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

Saha çalışmalarını sürdüren kara ekipleri köylerden, hava araçları ise denizden su takviyesi yaparak yangının söndürülmesi için ilk günden itibaren büyük çaba gösteriyor.

Çok sayıda gönüllü de yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

Orman yangınına ilişkin süreci Çanakkale'den yöneten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın saat 11.00'da Dardanos mevkisindeki Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale # orman yangını # itfaiye # müdahale
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