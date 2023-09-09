Yangınlar süreci! Adana'daki yangınlar kontrol altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri ise sürüyor.

ADANA KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'DA YANGIN SÜRECİ NASIL OLDU?

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.