Yangınlar süreci! Adana'daki yangınlar kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangın kontrol altına alındı. Adana'da çıkan fabrika yangının da kontrol altına alındığı bildirildi

Yangınlar süreci! Adana'daki yangınlar kontrol altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri ise sürüyor.

Aydınlıkçı tiyatro sanatçısı Erkan Yücel! Kaybedeli tam 38 yıl olduAydınlıkçı tiyatro sanatçısı Erkan Yücel! Kaybedeli tam 38 yıl olduGündem

ADANA KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınlar süreci! Adana'daki yangınlar kontrol altına alındı - Resim : 2

ADANA'DA YANGIN SÜRECİ NASIL OLDU?

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Yangınlar süreci! Adana'daki yangınlar kontrol altına alındı - Resim : 3

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladıLuigi Datome basketbol kariyerini noktaladıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # yangın # yangın kontrol altına alındı
Çok Okunanlar
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı
9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı
Öne Çıkanlar 🏙️ İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları Hakkında Bilmediğiniz Şeyler! [SEÇİM HUKUKU] 🏙️ İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları Hakkında Bilmediğiniz Şeyler! [SEÇİM HUKUKU] Fas depremi saat kaçta oldu? Fas depremi saat kaçta oldu?