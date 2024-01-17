Yargıtay'a 4 yeni üye seçildi! Rüşvet çarkı yazısıyla gündeme gelen o isim de listede

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay’a 4 yeni üye seçti. HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen Başsavcı İsmail Uçar da Yargıtay Üyesi oldu.

Yargıtay'a 4 yeni üye seçildi! Rüşvet çarkı yazısıyla gündeme gelen o isim de listede
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, dört boş Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Seçilen isimleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, duyurdu.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Hakimler Savcılar Genel Kurulu'nca Yargıtay üyeliğine seçildi.

Başsavcı İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi’ndeki bazı hakimlerin rüşvet aldığını, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına dair Hakimler ve Savcılar Kurulu’na dilekçe vermesiyle gündeme gelmişti.

Yargıtay üyeliğine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin boşalan yerlerine, HSK tarafından ilerleyen bir tarihte atama yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # Hakim ve Savcılar Kurulu
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