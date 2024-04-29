Yargıtay'da seçim 29. tura kaldı! Seçimlerin 28. turunda da salt çoğunluk sağlanamadı

Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü başlayan başkanlık seçimleri bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinde bugün 26, 27 ve 28. tur oylamaları gerçekleştirildi.

Seçimin ilk 27 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle son olarak 28. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 102, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 103 oy aldı. Seçime katılım 321 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 29. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.