Yeni Anayasa görüşmeleri başlıyor! Numan Kurtulmuş'un ilk durakları CHP ve DEM Parti olacak

Yeni Anayasa turları başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk görüşmesini 30 Nisan Salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacak.

Numan Kurtulmuş’un ikinci randevu adresi ise PKK’nın Meclis’teki kolu DEM Parti olacak. Kurtulmuş, 2 Mayıs Perşembe günü DEM Parti yöneticileriyle yeni anayasa yapım sürecini görüşecek.

BEŞTEPE'DEN YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni Anayasa parti ziyaretleri öncesinde hükümet çevresinden yeni Anayasa girişimiyle ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, mevcut Anayasa’nın ilk üç maddesinin Türk milletinin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili de olan Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı seçilebilme şartı olan yüzde 50+1 koşulunun korunması gerektiğini kaydetti. Uçum, yeni Anayasa’ya dair önerilerini "Özgürlükçü, Korucuyu, Sosyal, Gelişkin Demokrasi ve Milli" ifadeleri çerçevesinde özetledi.

MHP'NİN YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da partisinin 100 maddeli Anayasa çalışması hakkında bilgiler verdi. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Feti Yıldız, Anayasa’nın ilk 4 maddesinden taviz verilmeyeceğini kaydetti. "Bölge, eyalet gibi sistemler Anayasa’mıza giremeyecek" ifadelerini kullanan Yıldız, Türk vatandaşı kavramını tanımlayan 66'ın maddenin de korunacağını belirtti.