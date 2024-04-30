Yarın İstanbul'da vapur seferleri yapılacak mı? Duyuru geldi!

Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İstanbul'da vapur seferleri iptal mi oldu, ne sıklıkla yapılacak? İşte detaylar...

Yarın İstanbul'da vapur seferleri yapılacak mı? Duyuru geldi!
Editör: Metehan Gül

1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle vapur seferlerinde bir günlük düzenlemeye gidildi. 

Şehir Hatlarından, "Değerli yolcularımız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar; Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine yolcu taşınmaması, Balat, Kasımpaşa (Beyoğlu), Sütlüce, Hasköy iskelelerine yapılan seferler ile Beşiktaş-Eyüp, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Rumeli Kavağı-Eminönü, Boğaz Gidiş/Geliş hattı seferlerinin iptal edilmesi kararı alınmıştır" açıklaması yapıldı. 

"Ayrıca Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Kabataş-Kadıköy, Çengelköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında değişiklik yapılması kararı alınmıştır."

“Vapur saatlerindeki değişiklik, Şehir Hatları’nın internet sitesinde yayınlandı.

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