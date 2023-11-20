Yaşanan Feci Kaza Sonrası Hızlı Tren Seferleri Tekrar Kullanılmaya Başladı!

Kocaeli’de Yüksek Hızlı Trenin (YHT) raylarda yürüyen vatandaşa çarpmasının ardından durdurulan tren seferleri yeniden başladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kaza, Dilovası bölgesinde meydana geldi. İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin gözetiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan vatandaş, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve henüz isminin tespit edilemediği bildirildi.

Öte yandan, kazanın ardından durdurulan tren seferleri, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı.