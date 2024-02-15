Yeni bir gün yine CHP'de kriz

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin konuk olduğu bir televizyon programında CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı. Tekin istifa sebebinin parti yöneticilerine ulaşamaması olduğunu ifade etti.

İstanbul Esenyurt'ta aday gösterilmemesi sonrası istifa kararı veren Tekin, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile de görüştüğünü söyledi:

- Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim, hayatım mücadeleyle geçmiştir.

İstifa dilekçesini 15 gün önce hazırladığını belirten Tekin, muhatap olarak kimseye ulaşamadığını tekrarladı:

- Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?

Tekin, 40 yıldır CHP'de olduğunu ama böyle bir dönem görmediğini aktardı ve "Ben böyle bir dönem görmedim, gerçekten böyle bir dönem görmedim." dedi.