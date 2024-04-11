Yeşillenme hastalığı tedirgin etti! Narenciye sektörü diken üstünde

Narenciye üreticisini henüz tedavisi bulunmayan “yeşillenme” hastalığı tedirgin ediyor. 33 ülkede görülen hastalık turunçgil üretimini tehtid ediyor. Hastalığın KKTC’de görülmesinin ardından narenciye ihracatını zora soktu.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Narenciye “yeşillenme” hastalığı tehdidiyle karşı karşıya.

Hastalık dünya genelinde 33 ülkede görüldü. Psillidi yani yeşillenme hastalığı vektör adı verilen böcekle hızla bulaşarak yayılıyor. Hastalığa neden olan bakteri böcek sayesinde ağaca bulaşıyor. Hastalığın görüldüğü ülkelerden biri de Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti.

KKTC Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlıklarına seslendi. Hastalıkla mücadelede daha hızlı davranılması gerektiğini belirtti.

Alioğlu "hastalık nedeniyle Kuzey Kıbrıs’tan ihracatın durması üreticimizin batması anlamına gelir" dedi.

Öte yandan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da Türkiye’deki narenciye üretiminin riske edilmemesi için topyekün mücadele çağrısı yaptı. Uçak iki ülkenin Orman Bakanlığı birlik olarak biyolojik mücadeleyle bu hastalıkla mücadele edilebileceğini belirtti. Yeşillenme hastalığı bir turunçgil ağacını beş yıl gibi kısa bir sürede öldürebiliyor.

Hatay'da Narenciye Üreticisi Dertli!Hatay'da Narenciye Üreticisi Dertli!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Narenciye # KKTC
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