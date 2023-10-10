Hatay'da Narenciye Üreticisi Dertli!

Hatay'da mandalina bahçeden 4-5 liraya alıcı bulurken aynı ürün market ve pazarda 20'liraya kadar çıkıyor. Verim bu yıl yüksek. Çiftçi ürünün elde kalmasından endişe duyuyuyor.

Editör: Hüseyin Güler
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Hatay narenciye üretimi açısından önemli bir yere sahip. Özellikle Dörtyol ve Erzin ilçeleri narenciye üretimiyle öne çıkıyor. Ancak çiftçisi pek mutlu değil.

Bu sene rekolte yüksek, üretici mandalinanın dalda kalmasından endişe ediyor, bir yandan da girdi maliyetlerine yetişmeye çalışıyor.

Dörtyol ilçesinde çiftçi ürünü bozulmasın diye depo talebinde bulunuyor. Mandalina bahçeden 4-5 liraya alıcı buluyor. Bu, çiftçinin zarar etmesi demek.

Alıcı olan bir tüccar bahçede gezdi. İhracatta sıkıntılar olduğunu söylüyor.

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# hatay # Narenciye # çiftçi
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