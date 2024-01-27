 Yolcu otobüsü kazaları nasıl önlenir?

Şehirler arası yolcu otobüsü kazalarına mercek tutuyoruz. Peş peşe yaşanan kazalar insanları hayattan koparıyor. Peki bu kazalar nasıl önlenir, kime ne görevler düşüyor? Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile konuştuk.

Editör: Lale Delidağ
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Son aylarda artan yolcu otobüsü kazaları canımızdan can koparıyor. 50'ye yakın yolcu taşıyan otobüslere binmek artık çoğumuzda korkuya neden oluyor. "Ya kaza olursa" şüphesi bizleri tedirgin ediyor. Kazaların önüne geçebilmek için herkese görev düşüyor.

Şehirler arası yolcu otobüsü kazalarına mercek tutuyoruz. Peş peşe yaşanan kazalar insanları hayattan koparıyor. Peki bu kazalar nasıl önlenir, kime ne görevler düşüyor? Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile konuştuk. Şoför deneyimi, kurallara uyulması, yolcuların üstüne düşeni yapması ve denetim...Birkaç altın kural sayesinde kazaların önüne geçebiliriz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, önemli bilgiler verdi, yöneticilere çağrıda bulundu.

# kaza
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