Zam oranında anlaşılamadı! Memur-Sen genel başkanından açıklama

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında anlaşma sağlanamadı. 11 hizmet kolunun tamamında sosyal haklarda anlaşan taraflar oransal artışlarda uzlaşamadı. Zam oranına ilişkin kararı Yüksek Hakem Kurulu verecek.



Ali Yalçın:

- Memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.



Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşı çıkmadı dosya hakeme gidiyor.

Başkan Ali Yalçın:



Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen, 11 hizmet kolunda uzlaşı sağladı.



Başkan Yalçın:

- 291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. Ancak maaşlardaki oransal artışlarda anlaşma sağlanamadı. Böylece tarafların anlaşamaması ile dosya Yüksek Hakem Kurulu’na gidecek. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı.