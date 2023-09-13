Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağı göçtü! 1 kişi hayatını kaybetti

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini belirtti. Göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını söyleyen Yeşil, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını aktardı.

ZONGULDAK VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, kazanın 13.45 sularında gerçekleştiği belirtildi. AFAD, açıklamasında, "Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay bölgesine AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 işçiden birinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.