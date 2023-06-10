Canan Karatay'dan gençlik reçetesi! E vitamini kaynağı besinden günde 7 tane tüketin

Prof. Dr. Canan Karatay, gençlik reçetesindeki en önemli besinin zeytin olduğunu açıkladı. E vitamini bakımından zengin olan zeytinin günde 7 tane tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Canan Karatay'ın açıklamalarını derledik. İşte zeytinin faydaları...

Canan Karatay'dan gençlik reçetesi! E vitamini kaynağı besinden günde 7 tane tüketin
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Doğadaki en güçlü E vitamini olan zeytin, kahvaltı sofralarının baş tacıdır. Canan Karatay, dünya genelinde en fazla tüketilen zeytinin güzellik ilacı olduğunu belirtti. Canan Karatay, zeytin besininden günde 7 tane tüketilmesinin her derde deva olduğunun altını çizdi. Kur'an- Kerimde de faydalarından sıklıkla söz edilen besinlerin başında gelen zeytin hakkındaki her şeyi derledik. 

E vitamini bakımından zengin olmasının yanı sıra Omega-3 yağ asitleri bakımından da zengindir. Bu sayede hem cilde hem de beyin gelişimine katkı sağlar. 

Zeytinin faydaları nelerdir

GÜNDE 7 TANE ZEYTİN YEMENİN FAYDALARI 

  • Cilt hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, kırışıklık ve gözenek oluşumunun önüne geçer. Dermis tabakasının yenilenmesini sağladığından daha genç bir görünüm sağlar. 
  • E vitamini aynı zamanda pigment sıralamasını dengeleyerek ciltte oluşan eşitsiz renk tonunu düzenler. Özellikle dirsek, diz ve ağız çevresindeki kararmalar için birebir fayda sağlar. 

Canan karatay zeytin

  • Sebum oranını dengeleyerek cildin daha iyi nemlenmesini destekler. Ancak sadece cilde değil aynı zamanda saç köklerine de fayda sağlayan zeytin dökülmelerini azaltır. 
  • Saçların kırışması ya da yıpranmasını engeller. Koparak dökülmelerin önüne geçer. Zeytin, saç köklerini besleyen en güçlü besindir. 

günde 7 tane zeytin tüketirseniz

  • Cilt güzelliğinin yanı sıra beyin fonksiyonlarını destekler ve kemiklerin güçlenmesini de sağlar. Kemik hastalığı olanların sıklıkla tüketmesi gerekir. 
  • Zeytin aynı zamanda kan hücrelerini artırarak. Dolaşımını destekler. 
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