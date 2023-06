Canan Karatay'dan gençlik reçetesi! E vitamini kaynağı besinden günde 7 tane tüketin

Doğadaki en güçlü E vitamini olan zeytin, kahvaltı sofralarının baş tacıdır. Canan Karatay, dünya genelinde en fazla tüketilen zeytinin güzellik ilacı olduğunu belirtti. Canan Karatay, zeytin besininden günde 7 tane tüketilmesinin her derde deva olduğunun altını çizdi. Kur'an- Kerimde de faydalarından sıklıkla söz edilen besinlerin başında gelen zeytin hakkındaki her şeyi derledik.

E vitamini bakımından zengin olmasının yanı sıra Omega-3 yağ asitleri bakımından da zengindir. Bu sayede hem cilde hem de beyin gelişimine katkı sağlar.

GÜNDE 7 TANE ZEYTİN YEMENİN FAYDALARI

Cilt hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, kırışıklık ve gözenek oluşumunun önüne geçer. Dermis tabakasının yenilenmesini sağladığından daha genç bir görünüm sağlar.

E vitamini aynı zamanda pigment sıralamasını dengeleyerek ciltte oluşan eşitsiz renk tonunu düzenler. Özellikle dirsek, diz ve ağız çevresindeki kararmalar için birebir fayda sağlar.

Sebum oranını dengeleyerek cildin daha iyi nemlenmesini destekler. Ancak sadece cilde değil aynı zamanda saç köklerine de fayda sağlayan zeytin dökülmelerini azaltır.

Saçların kırışması ya da yıpranmasını engeller. Koparak dökülmelerin önüne geçer. Zeytin, saç köklerini besleyen en güçlü besindir.