Genç Yaşta Varis Neden Olur? Varislerden Kurtaran Sülük Tedavisi Nedir!

Faydaları saymakla bitmeyen sülük tedavisi doğanın bize getirdiği mucizevi bir tedavi yöntemi. Peki varislerinizden kurtaran sülük tedavisi nedir? Genç yaşta varis neden olur? Sizler için yazdık!

ONLAR KANIN GİZEMLİ TEMİZLEYİCİLERİ! VARİSLERDEN KURTARAN SÜLÜK TEDAVİSİ NEDİR!

Tıbbi sülüklerin (Hirudo medicinalis) kullanılmasıyla gerçekleştirilen sülük tedavisi, yüzyıllardır farklı kültürlerde ve tıp geleneğinde kullanılan etkili bir doğal tedavi yöntemidir. Sülükler, hastaların ciltlerine yerleştirilerek cilt altındaki kanı çekerler ve bu işlem vücutta bir dizi olumlu etki oluşturur.

Sülükler, ciltteki damarları delerek ve kan çekerek vücutta bir dizi biyokimyasal reaksiyonu tetikler. İşlem sırasında, sülüklerin tükürükleri, antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen maddeler) ve iltihap azaltıcı bileşenler içerir. Sülük tedavisi, bir dizi sağlık sorunu için etkili bir alternatif tedavi olarak kullanılır. Baş ağrılarından migrenlere, dolaşım sorunlarından venöz yetmezliğe kadar birçok sağlık sorununa yönelik tercih edilir. Ayrıca, estetik ameliyat sonrası şişlikleri ve morarmaları azaltmak için de kullanılabilir. Sülük tedavisi, doğal bir yaklaşımı benimseyen ve geleneksel tıp yöntemlerine alternatif bir seçenek arayan kişiler için oldukça mantıklı ve yararlı bir yöntem olabilir. Peki sülük tedavisi varislerden kurtulmaya nasıl yardımcı olur? Sizler için aşağıda yazdık!

SÜLÜK TEDAVİSİ VARİSLERİ NASIL AZALTIR?

Sülük tedavisi, varisleri azaltmak için kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Sülükler, tükürüklerinde bulunan hirudin ve antikoagülan maddeler sayesinde kanın pıhtılaşmasını önlerler. Bu da, varisli damarlarda kanın birikmesini ve şişmesini önler. Sülük tedavisinin varisleri azalttığına dair bilimsel kanıtlar vardır. Bir araştırmada, sülük tedavisinin varisli damarlarda kan akışını iyileştirdiği ve ağrıyı azalttığı gösterilmiştir. Başka bir araştırmada, sülük tedavisinin varisli damarların boyutunu ve sayısını azalttığı gösterilmiştir.

Sülük tedavisi, varisleri azaltmak için etkili bir yöntem olabilir. Ancak, sülük tedavisinin, varislerin nedenini ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır. Varislerin nedenini ortadan kaldırmak için, yaşam tarzında gerekli sağlıklı değişikliklere gidilmesi gereklidir.

GENÇ YAŞTA VARİS NEDEN OLUR?

Genç yaşta varis oluşmasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenler şunlar olabilir:

Genetik faktörler

Hormonal değişiklikler

Obezite

Uzun süre ayakta durmak veya oturmak

Aşırı kilo

Uzun süre ayakta duran veya oturan bazı meslekler

Damar yaralanmaları

SÜLÜK TEDAVİSİ KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR?

Sülük tedavisi aşağıdaki durumları yaşayan kişiler için uygun olmayabilir:

Kanama bozukluğu olan kişiler

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler

Hamile kadınlar

Emziren kadınlar

Kan kanseri hastaları

Şu durumları yaşayan kişilerde ise tedavi dikkatli şekilde uygulanılmalıdır: