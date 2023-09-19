Kırılan tırnaklara hangi yağlar sürülmeli? Kırılan tırnak nasıl onarılır? Kırılan tırnak bakımı

Tırnaklar, el güzelliğinin önemli bir parçasıdır ve sağlıklı, bakımlı tırnaklar estetik açıdan hoş bir görünüm sunmakla beraber kişiyi çok daha derli toplu ve temiz gösterir. Ancak, tırnak kırılması gibi sorunlar sık sık yaşanıp can sıkabilir. Tırnak kırılması, tırnağın yüzeyinde meydana gelen çatlaklar, kırıklar veya kopmalar şeklinde ortaya çıkar ve bir yerlere takılarak hareketimizi kısıtlayıp günlük yaşantımızı olumsuz etkiler.

Tırnaklarımızın sağlıklı ve güçlü kalması için bu tür sorunları hızlıca çözmenin yollarını ararız. Tırnak kırılması genellikle vitamin eksikliği veya yanlış tırnak bakımı nedeniyle ortaya çıkar, dış etkenlerin etkisi büyüktür. Ancak evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler ile bu sorunu hafifletebilirsiniz.

KIRILAN TIRNAKLARA HANGİ YAĞLAR SÜRÜLMELİ?

Zeytinyağı: Zeytinyağı, güçlü nemlendirme özelliği ile bilinir. Kırılan tırnakları iyileştirmek için tırnaklarınıza zeytinyağı masajı yapabilirsiniz. Haftada bir kez ellerinizi zeytinyağı içinde bekletmek de faydalı olabilir. Zeytinyağının içerdiği E vitamini tırnakların sağlığını destekler.

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı, tırnakları nemlendirir ve güçlendirir. Kırılan tırnağınıza bu yağı masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Günde iki kez kullanmanız etkili olacaktır. Hindistan cevizi yağı, içerdiği doymuş yağlar sayesinde tırnakları besler ve kırılmalarını engeller.

Avokado Yağı: Avokado yağı, tırnakları besler ve nemlendirir. Zeytinyağı ile karıştırılmış avokadoyu tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Her gece yatmadan önce kullanmak etkili olacaktır. Avokado yağı, tırnakların elastikiyetini artırır ve kırılmalarını önler.

Çay Ağacı Yağı: Çay ağacı yağı antiseptik özelliklere sahiptir ve tırnakları güçlendirmeye yardımcı olur. E vitamini yağı ile karıştırıp tırnaklara uygulayabilirsiniz. Günde iki kez kullanabilirsiniz. Çay ağacı yağı, tırnaklardaki mikropları öldürerek sağlıklı bir büyümeyi teşvik eder.

E Vitamini Yağı: E vitamini yağı tırnakları güçlendirmeye ve beslemeye yardımcı olur. Tırnak kapsülünü kırıp tırnaklara masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Her gün iki kez kullanabilirsiniz. E vitamini yağı, tırnakların daha hızlı uzamasını destekler.

Çuha Çiçeği Yağı: Çuha çiçeği yağı esansiyel yağ asitlerini sağlar ve tırnakları güçlendirir. Günde üç kez 1000 mg çuha çiçeği yağı tüketmek faydalı olabilir. Çuha çiçeği yağı, tırnakların esnekliğini artırarak kırılmalarını önler.

Keten Tohumu Yağı: Kuru ve kırılgan tırnaklar için keten tohumu yağı esansiyel yağ asitleri bakımından zengindir. Günde üç kez 1000 mg keten tohumu yağı tüketmek tırnakları güçlendirebilir. Keten tohumu yağı, tırnakların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

KIRILAN TIRNAK NASIL ONARILIR?

Tırnak kırılması, rahatsız edici bir sorun olabilir ve acıya yol açabilir. Ancak, kırılan tırnağı onarmak hem rahatlatıcı hem de tırnağınızın daha fazla zarar görmesini önlemeye yardımcı olabilir. İşte kırık bir tırnağı onarmak için kullanabileceğiniz pratik adımlar:

Tırnak cilasını çıkarın: Öncelikle tırnak cilasını nazikçe çıkarmak için tırnak cilası çıkarıcı ve makyaj pamuğu kullanın. Tırnak cilasını çıkarırken kırık tırnağınıza dikkat edin ve pamuk parçacıklarının tırnağınıza takılmamasına özen gösterin.

Çay poşetini hazırlayın: Kullanılmamış bir çay poşetinin üst kısmını keserek çıkarın. Bu çay poşeti, tırnağı onarırken kullanacaksınız. Poşetin kâğıdının sağlam kalmasına dikkat edin ve içindeki çay yapraklarını temizleyin.

Çay poşetini kesin: Çay poşetini kırık tırnağınıza tam olarak uyduracak şekilde kesin. Kırık tırnağın yerine bağlı olarak poşeti kesin; örneğin, kırık tırnağın ucundaysa çay poşetini kırık ve tırnağın yarısını kaplayacak şekilde kesin. Bu kesikleri nazikçe yapın ve çay poşetinin kenarlarının tırnağınıza tam oturduğundan emin olun.

Renksiz tırnak cilası sürün: Renksiz tırnak cilasını ince bir katman halinde sürerek başlayın. Bu, çay poşetini tırnağınıza sabitlemek için yapıştırıcı olarak görev yapacaktır.

Çay poşetini yerleştirin: Renksiz cilayı hala ıslakken çay poşetini kırık bölgeyi kaplayacak şekilde dikkatlice yerleştirin. Poşeti nazikçe düzeltmek için parmağınızı veya tırnak eti itme çubuğunu kullanın. Renksiz tırnak cilasının tamamen kuruması için yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Cilanın kurumasını bekleyin: Renksiz astar katının kurumasını bekleyin ve ardından çay poşetinin tırnağınıza sarkan kısmını nazikçe kesin. Çay poşetinin tırnağınıza takılmış kısımlarından geride birazının kalmasında sorun yoktur, çünkü daha sonra törpüleyerek bunları çıkarabilirsiniz.

İkinci bir renksiz tırnak cilası katmanı sürün: Çay poşeti şimdi sabitlendiğine göre, ikinci bir renksiz tırnak cilası katmanı sürün. Bu katmanın da kurumasını bekleyin.

Çay poşetinin fazlasını alın: İkinci kat renksiz tırnak cilası kuruduğunda, çay poşetinin fazla kısımlarını törpüleyerek temizleyin.

Son bir renksiz tırnak cilası katmanı sürün: Çay poşetini daha da güçlendirmek ve düzeltmek için son bir kat renksiz tırnak cilası sürün. Bu katmanın kurumasını bekleyin.

Artık tırnağınız onarılmış ve daha güçlü hale gelmiştir. Bu pratik yöntem, kırık tırnağınızı onarmak için etkili bir yol sağlar ve tırnağınızın daha fazla zarar görmesini önler.

Ayrıca, tırnak kırılmasını engellemek için düzenli tırnak bakımına ve dengeli beslenmeye özen göstermek önemlidir. Unutmayın ki sağlıklı tırnaklar, güzellik ve bakımın önemli bir parçasıdır ve doğal yöntemler bu konuda size yardımcı olabilir.