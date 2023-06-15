Kozmetik ürünlerine servet harcamayın! Saray sultanlarının gençlik sırrı besin

Saray sultanları kişisel bakımlarına çok önem verirdi. Genç görünmek için en sık kullandıkları besin ise defne yaprağıydı. Defne yaprağı besini Antik Yunan'dan kalan bir mucizedir. Köksel değişime bile neden olan defne yaprağıyla kozmetik ürünlere servet harcamayacaksınız. Defne yaprağından yapılan karışımlar hem saç hem de cilt sağlığına fayda sağlar.

Kozmetik ürünleri elinizin tersiyle itekleyeceğiniz muazzam karışımları sizler için derledik. Defne yaprağı cilt ve saç için fayda sağlayan E vitamini bakımından zengindir. E vitamini cilt dokularını hızla onaran güçlü bir maddedir.

SARAY SULTANLARININ GENÇLİK SIRRI: DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprakları toplanıp kurutulduktan sonra havanda dövülerek toz haline getirilir. Ardından kullanacağınız alana göre ayırabilirsiniz.

Saray sultanları parlak ve gözeneksiz bir cilt için defne yaprağı tozunun içine sirke ve su koyarak macun haline getirirdi. Bunu yüzleri dahil tüm vücutlarına sürürlerdi. Akabinde ılık suyla durularlardı.

Defne tozunun içine gül suyu ekleyip yıkanma suyuna koyarak saç diplerine masaj yaptırırlardı. Bu sayede saray sultanlarının parlak ve canlı saçları vardı. Çünkü karışım saç derisindeki sebum oranını dengelemede oldukça güçlüdür.

Defne yaprağının yatıştırıcı özelliği de oldukça yüksekti. Uyudukları oda da defne yapraklarını yakıp havayı solurlardı. Rahat bir uyku uyumanızı sağlardı. İçeriğinde yüksek oranda partenolid madde var. Bu madde ruhsal sorunları da ortadan kaldırır.

Ciddi oranda hücre yenileyen defne yaprağı sayesinde dermis tabakası yenilenir. Aynı zamanda ciltteki yağ dengesini de korur.