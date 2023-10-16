Saç dökülmesi neden olur? Ne yapılmalıdır?

Güzel ve sağlıklı saçlar, genellikle bir kişinin kendine duyduğu özgüveni artıran ve genel görünümünü olumlu yönde etkileyen önemli bir unsurdur. Ancak, saç dökülmesi, pek çok insanın karşılaştığı bir sorun olup hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın olarak görülebilir. Saç dökülmesi, fiziksel sağlığımızı etkileyebileceği gibi duygusal ve psikolojik açıdan da olumsuz etkilere yol açabilir. Saç dökülmesi neden kaynaklanır?

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN KAYNAKLANIR?

Saç dökülmesi, hem erkekler hem de kadınlarda yaygın olarak görülen bir sorundur. Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir, ancak yaygın olan bazı nedenler vardır. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz! Saç dökülmesi, kalıtsal olabilir örneğin erkek tipi kellik, genetik faktörlerin en yaygın nedenlerinden biridir. Ya da tiroid, testosteron ve östrojen, gibi hormonların dengesizliklere yol açıp saçınızın dökülmesine sebep olabilir.

Toplumdaki en belirgin saç dökülme sebebi olarak sayabileceğimiz stres kontrol edilirse geçici bir sebep olarak karşımıza çıkacaktır. Bazı hastalıklar, demir eksikliği anemisi, lupus, sedef saç dökülme nedenleri arasındadır. Mevsimsel geçişlerde vücudun değişen sıcaklığa alışma çabasında iken saçlarımızda bu değişiklikten olumsuz yönde etkilenmektedir. Son olarak sayabileceğimiz sebep geçici sebeplerdendir; bazı ilaçlar, saç dökülmesine neden olabilir. Bu ilaçlar arasında kemoterapi ilaçları, doğum kontrol hapları ve bazı antibiyotikler yer alır.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE KULLANILAN DOĞAL YÖNTEMLER!