Saç dökülmesi neden olur? Ne yapılmalıdır?
Saç dökülmesi, saç tellerinin normal yaşam döngüsünün bir parçası olarak başlayan, herkesin günlük hayatında deneyimlediği doğal bir süreçtir. Peki saç dökülmesi neden kaynaklanıyor? Saç dökülmesi nedir? Saç dökülmesi için ne yapmalıyız?
Güzel ve sağlıklı saçlar, genellikle bir kişinin kendine duyduğu özgüveni artıran ve genel görünümünü olumlu yönde etkileyen önemli bir unsurdur. Ancak, saç dökülmesi, pek çok insanın karşılaştığı bir sorun olup hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın olarak görülebilir. Saç dökülmesi, fiziksel sağlığımızı etkileyebileceği gibi duygusal ve psikolojik açıdan da olumsuz etkilere yol açabilir. Saç dökülmesi neden kaynaklanır?
SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN KAYNAKLANIR?
Saç dökülmesi, hem erkekler hem de kadınlarda yaygın olarak görülen bir sorundur. Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir, ancak yaygın olan bazı nedenler vardır. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz! Saç dökülmesi, kalıtsal olabilir örneğin erkek tipi kellik, genetik faktörlerin en yaygın nedenlerinden biridir. Ya da tiroid, testosteron ve östrojen, gibi hormonların dengesizliklere yol açıp saçınızın dökülmesine sebep olabilir.
Toplumdaki en belirgin saç dökülme sebebi olarak sayabileceğimiz stres kontrol edilirse geçici bir sebep olarak karşımıza çıkacaktır. Bazı hastalıklar, demir eksikliği anemisi, lupus, sedef saç dökülme nedenleri arasındadır. Mevsimsel geçişlerde vücudun değişen sıcaklığa alışma çabasında iken saçlarımızda bu değişiklikten olumsuz yönde etkilenmektedir. Son olarak sayabileceğimiz sebep geçici sebeplerdendir; bazı ilaçlar, saç dökülmesine neden olabilir. Bu ilaçlar arasında kemoterapi ilaçları, doğum kontrol hapları ve bazı antibiyotikler yer alır.
SAÇ DÖKÜLMESİNDE KULLANILAN DOĞAL YÖNTEMLER!
- Sarımsak, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilecek bir bitkidir. Sarımsak yağı, saç derisine masaj yaparak uygulanabilir.
- Hindistan cevizi yağı, saç derisini beslemeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Hindistan cevizi yağı, saç derisine masaj yaparak uygulanabilir veya saç maskesi olarak kullanılabilir.
- Aloe vera, saç derisini nemlendirmeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Aloe vera jeli, saç derisine masaj yaparak uygulanabilir.
- Yumurta, protein ve biotin bakımından zengindir. Protein ve biotin, saç büyümesi için gereklidir. Yumurta sarısı, saç derisine masaj yaparak uygulanabilir veya saç maskesi olarak kullanılabilir.
- Keten tohumu yağı, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, saç büyümesi için gereklidir. Keten tohumu yağı, saç derisine masaj yaparak uygulanabilir veya saç maskesi olarak kullanılabilir.