Tadı da Kendisi Gibi Harika Bağışıklık İksiri! Tadı Damağınızda Kalacak Nefis Bağışıklık Güçlendirici Kür Tarifi!

Bağışıklığınızı güçlendirmenin en kolay yolu! Harika tadıyla bağışıklığınızı zirveye taşıyacak bağışıklık iksiri! Tadı damağınızda kalacak enfes bağışıklık güçlendirici kür tarifini sizler için araştırdık!

Tadı da Kendisi Gibi Harika Bağışıklık İksiri! Tadı Damağınızda Kalacak Nefis Bağışıklık Güçlendirici Kür Tarifi!
Bağışıklık Güçlendirici Muhteşem İksir
Editör: Selime Albayrak
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Evde çok kolay bir şekilde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz bağışıklık iksirini denemeyen kalmasın! Tadı muhteşem bağışıklık güçlendirici iksirin tarifi detaylarıyla yazımızda!

Bağışıklık Güçlendirici İksir

Bağışıklığınızı Zirveye Taşıyacak O İksir

Bağışıklık sistemi vücudumuz için oldukça önemli bir etkendir. Vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı savaşabilmesi ve güçlü durabilmesi için bağışıklık sistemimizi çok iyi korumalıyız. Vücudumuza giren hastalık yapıcı etmenlerin bağışıklık sistemimiz tarafından algılanması ve onlara karşı koyabilmesi için sağlıklı besinler tüketmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin iyi çalışması için düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Vücudumuz direncini korumak ve bağışıklığınızı güçlendirmek sizin elinizde.

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla artan hastalıklar ve çöken bağışıklık sisteminize bu iksir çok iyi gelecek. Muhteşem tadıyla bağışıklığınızı zirve yapacak bağışıklık iksirini mutlaka deneyin.

Bağışıklık Güçlendirici Kür

Bağışıklık Güçlendirici İksir Tarifi

Malzemeler;

  • 1 adet limon
  • 15 yemek kaşığı kestane balı
  • 1 adet taze zencefil
  • 1 adet taze zerdeçal
  • Yarım çay kaşığı toz zencefil
  • Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı polen
  • 1 adet kavanoz

Hazırlanışı;

  • Güzelce yıkadığınız limonu ince ince dilimleyin.
  • Ardından taze zencefil ve zerdeçalı da kabuklarını soymadan ince ince dilimleyin.
  • Dilimlediğiniz limon, zencefil ve zerdeçalı kavanozunuzun içerisine alın.
  • Kavanozunuzun içerisine balınızı ekleyin ve güzelce karıştırın.
  • Daha sonra diğer baharatları ve poleni sırasıyla ekleyip, tekrar karıştırın.
  • Kavanozunuzu sıkıca kapatın ve 24 saat dinlendirin.
  • Bağışıklığınızı güçlendiren muhteşem iksiriniz hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz.
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