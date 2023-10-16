Tadı da Kendisi Gibi Harika Bağışıklık İksiri! Tadı Damağınızda Kalacak Nefis Bağışıklık Güçlendirici Kür Tarifi!

Evde çok kolay bir şekilde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz bağışıklık iksirini denemeyen kalmasın! Tadı muhteşem bağışıklık güçlendirici iksirin tarifi detaylarıyla yazımızda!

Bağışıklığınızı Zirveye Taşıyacak O İksir

Bağışıklık sistemi vücudumuz için oldukça önemli bir etkendir. Vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı savaşabilmesi ve güçlü durabilmesi için bağışıklık sistemimizi çok iyi korumalıyız. Vücudumuza giren hastalık yapıcı etmenlerin bağışıklık sistemimiz tarafından algılanması ve onlara karşı koyabilmesi için sağlıklı besinler tüketmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin iyi çalışması için düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Vücudumuz direncini korumak ve bağışıklığınızı güçlendirmek sizin elinizde.

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla artan hastalıklar ve çöken bağışıklık sisteminize bu iksir çok iyi gelecek. Muhteşem tadıyla bağışıklığınızı zirve yapacak bağışıklık iksirini mutlaka deneyin.

Bağışıklık Güçlendirici İksir Tarifi

Malzemeler;

1 adet limon

15 yemek kaşığı kestane balı

1 adet taze zencefil

1 adet taze zerdeçal

Yarım çay kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı polen

1 adet kavanoz

Hazırlanışı;