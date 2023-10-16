Tuzda Balık Tarifi! Tuzda Balık Nasıl Yapılır? MasterChef Tuzda Balık Tarifi! Tuzda Balık İçin Gerekli Malzemeler! Tüm Detaylarıyla!
MasterChef’in yeni bölümüyle merak konusu olan tuzda balık tarifi nasıl yapılır? Tuzda balık tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Tuzda balık tarifi tüm detaylarıyla yazımızda.
Merak konusu olan tuzda balık tarifini sizler için araştırdık. MasterChef’in yeni bölümünde balık tutkunlarının merakla izlediği tuzda balık tarifi oldukça ilgi çekti. Tuzda balık, hem yapılışı hem de yemesi açısından oldukça keyifli! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tuzda balık tarifi detaylarıyla birlikte yazımızda. Tuzda balık tarifi, çeşitli püf noktaları ve özel pişirme yöntemiyle yapılıyor. Gelin tuzda balık tarifinin nasıl yapıldığına birlikte bakalım.
MasterChef Tuzda Balık Tarifi
Malzemeler;
- 2 kilo deniz levreği
- 800 gram ince tuz
- 3 tane yumurtanın akı (1 çay kaşığı tuz ile çarpılacak)
- 1 tane orta boy limon
- 1 tatlı kaşığı tane karabiber
- Yarım tatlı kaşığı kişniş tohumu
- 1 tane defne yaprağı
- 1 tutam maydanoz
Yapılışı;
- İlk olarak yumurtanın beyazlarını sarılarından çok dikkatli bir şekilde ayırın.
- Ayırdığınız yumurta beyazlarına 1 çay kaşığı tuzu ekleyerek güzel bir kıvama gelene kadar çırpın.
- Güzel bir kıvama gelen yumurta beyazlarına tuzu yavaş yavaş ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın. Tuzda balığın püf noktalarından biride buradaki tuzlu karışım.
- Yıkadığınız balığın güzelce süzülmesine ve iyice kurulanmasına dikkat edin. Balığınızın pullarını temizlememeniz gerekiyor buna dikkat edin. Bir kağıt havlu yardımıyla balığınızın içini ve dışını kurutabilirsiniz.
- Yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine hazırladığınız tuz karışımından bir miktar koyun. Tuzun miktarını balığınızın boyuna göre ayarlayın.
- Balığınızı tuzun üzerine yerleştirin. Balığınızın iç kısmına yıkayıp kuruttuğunuz maydanoz, defne yaprağı, tane karabiber, kişniş tohumu ve dilimlediğiniz limonları yerleştirin.
- Burada tuzun balığın iç kısmına gelmemesine dikkat edin. Aksi taktirde tuz balığın içine işleyecektir. Bu kısımda oldukça dikkatli olmalısınız.
- Geriye kalan tuz karışımını ise balığınızın üzerine ve etrafına boşluk kalmayacak şekilde sıkıca kaplayın. Hazırladığınız tuz karışımı katı olmalı. Balığınız tuzun altında kalmalı.
- Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında balığınızı yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Dilerseniz fırına koymadan önce balığınızın üzerine limon dilimleri koyabilirsiniz. Ayrıca balığınızı lokantaların fırınında da pişirmek isterseniz pişirebilirsiniz.
- Balığınız piştiğinde tuz karışımınız sertleşmiş ve hafif renk almış olacak. Fırından çıkardığınız balığın üst katmanını dikkatli bir şekilde bıçak yardımıyla kırın. Balığın üzerindeki üst katmanın tek bir parça halinde çıkmasına dikkat edin.
- Üst katmanlardan çıkan tuzu ve geriye kalan tuzları kenara alın. Derisini temizlediğiniz balığın kendi suyunda piştiğini göreceksiniz. Balığın pişen taraflarını servis tabağına alarak servis yapın.
- Tuzda balığınız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.
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