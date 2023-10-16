Tuzda Balık Tarifi! Tuzda Balık Nasıl Yapılır? MasterChef Tuzda Balık Tarifi! Tuzda Balık İçin Gerekli Malzemeler! Tüm Detaylarıyla!

Merak konusu olan tuzda balık tarifini sizler için araştırdık. MasterChef’in yeni bölümünde balık tutkunlarının merakla izlediği tuzda balık tarifi oldukça ilgi çekti. Tuzda balık, hem yapılışı hem de yemesi açısından oldukça keyifli! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tuzda balık tarifi detaylarıyla birlikte yazımızda. Tuzda balık tarifi, çeşitli püf noktaları ve özel pişirme yöntemiyle yapılıyor. Gelin tuzda balık tarifinin nasıl yapıldığına birlikte bakalım.

MasterChef Tuzda Balık Tarifi

Malzemeler;

2 kilo deniz levreği

800 gram ince tuz

3 tane yumurtanın akı (1 çay kaşığı tuz ile çarpılacak)

1 tane orta boy limon

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Yarım tatlı kaşığı kişniş tohumu

1 tane defne yaprağı

1 tutam maydanoz

Yapılışı;