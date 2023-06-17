Saç dökülmesini durduran çekirdek! Bir avucu kansızlığı önlüyor

Yaz aylarının sevilen lezzetli besinlerinden biri olan kavunun çekirdeklerini asla çöpe atmayın. Yüzyıllardır alternatif tıpta tedavi amaçlı kullanılan bu çekirdekler günümüzde sıklıkla görülen saç dökülmesinden kansızlığa kadar birçok faydası var. İçeriğinde yüksek oranda C vitamini barındıran kavun çekirdekleri saç köklerini güçlendirerek dökülmenin önüne geçer. İşte kavun çekirdeğinin diğer faydaları...

KAVUN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda potasyum barındıran kavun çekirdekleri bu sayede onarma hızına sahiptir. Hücre dokularından organlara kadar birçok faydası bulunan kavun çekirdekleri düzenli tüketildiğinde ya da su da bekletip çay formunda tüketildiğinde bağırsakları temizler.

Potasyum en çok bağışıklığın virüs ve bakterilere karşı savaşını hızlandırır. Bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendiren kavun çekirdeği üst solunum yolları hastalıklarını ve alerjik formları azaltır.

Antioksidan barındırdığı kadar vücuda giren demir emilimini artırır. Bu sayede demirin enzimlenmesi artıkça kansızlığa yakalanma oranı azalır. Eski çağlarda kadınlara doğum sonrası sık sık kavun çekirdeği suyu bu yüzden içirirlermiş.

Güçlü iyileştirici etkisi sayesinde cilt dokularını onarır akne ve sivilce oluşumunu engeller. Düzenli tüketildiğinde gözenek oluşmasının da önüne geçer. Kırışıklık önleyici özelliği de vardır.