Cildi heykelleştiren doğal yağ! Yatmadan önce bir damla sürerseniz...

Hemen hemen herkes gergin ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Tıpkı heykellerdeki gibi kırışıksız ve gözeneksiz cildin sırı ise doğada bulunan nioli ağacından elde edilen nioli yağıdır. Avusturalya bölgesinde bulunan bu ağaçtan elde edilen yağ son yıllarda oldukça popüler oldu. Nioli yağı oldukça nadir bulunurdu. Ancak günümüzde nioli yağı yaygın olmaya başladı. Nioli özellikle yara ve derin izleri anında yok eder. İşte nioli yağının cilde faydaları...

HEYKEL GİBİ CİLDİN İLACI: NİOLİ YAĞI

İçeriğinde yüksek oranda antioksidan bulunan bu yağ, hücrelerin deforme sürecini engeller. Adeta hücre DNA'sını kuruyarak dermis tabakasının enfeksiyondan etkilenmesini engeller.

Cilt yüzeyinde oluşan mantar ve bakteri gibi sağlık sorunlarını anında engeller. Çoğalmalarının önüne geçerken oluşan tırnak batması ya da egzaman gibi cilt sorunlarını da tedavi eder.

Enfeksiyonu engellediğinden ilaç yapımında kullanılır. Özellikle yara ve yara izlerini iyileştirmek için tercih edilen nioli yağı, dokusal pigmetti dengeller.

Sık sık saçları yağlanan kişilere de tavsiye edilen nioli yağı sebum dengesini sağlar.

Cildin yanı sıra depresyon ve stres gibi sağlık sorunlarına da faydalıdır. Bir damlası bile sinir sistemini güçlendirerek solunum sayesinde vücuda girer ve bir rahatlama sağlar.

Masaj yaparken ya da topuk çatlamasında da tedavi olarak kullanılan nioli yağı, cilt tonunu eşitler. Aynı zamanda güneşlenme sırasında tüylerin sararmasını destekler.