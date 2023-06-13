Bir gecede 5 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları cam gibi yapan yağ

Yaş ilerledikçe artan kırışmalar yaşlanmayı da hızlandırır. Ancak bazı doğal yağlar kırışıkları ortadan kaldırarak cildin cam gibi olmasını sağlar. Bir gecede 5 yaş gençleştiren bu mucize yağlar arasında en etkilisini sizler için derledik. İşte kırışıklığı bitiren yağ...

Bir gecede 5 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları cam gibi yapan yağ
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Günlük bakım rutini yaşlanmayı engelleyen en önemli zamandır. İlerleyen yaşlarda azalan vitaminler kırışmayı artırır bu yüzden doğal yağlardan faydalanmakta yarar var. Bu yağlar arasında en etkili olan yağı sizler için araştırdık. Mutlaka günlük bakım rutinine eklemeniz gereken bu doğal yağ sayesinde hem kırışıklıklardan kurtulun hem de yaşlanmayı azaltmış olursunuz. Yaşlanmayı engelleyen en doğal yağ kuşburnudur. Kuşburnu güçlü bir antioksidandır. 

Cildi güzelleştiren yağ

BİR GECEDE KIRIŞIKLIĞI BİTİREN DOĞAL YAĞ

Milyonlarca kozmetik ürüne para yatırmadan tek bir yağla yaşlanmayı durdurabilirsiniz. Bu yağlar arasında en etkilisi ise kuşburnudur.

Kuşburnu yağı kırışıklıkları azaltır

Kuşburnu antioksidan içeren bir yağ olduğundan cilt üzerindeki kırışmaya neden olan deformasyona uğramış hücreleri anında iyileştirir. 

Akşam yatmandan önce cildinizi derinlemesine temizleyip bir kaç damla uygulayın ve masaj yaparak yağı cildinize yedirin. 

Kuşburnu yağı kırışıklıkları azaltır

Kuşburnu sadece kırışıklıkları değil yanı zamanda gözeneklerin de küçülmesini sağlar. 

Cilt üzerindeki enfeksiyon oranını azaltır.

Kırışma ve ince çizgileri engellediği yerde cilt tonunu eşitler. 

Kuşburnu yağı kırışıklıkları azaltır

Sebum oranını dengelediğinden nem miktarını korur.

Likopen ve beta katoren maddelerini barındıran kuşburnu yağı sayesinde hem yağlı ciltlere hem de kuru ciltlere fayda sağlar. 

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