Bir gecede 5 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları cam gibi yapan yağ

Günlük bakım rutini yaşlanmayı engelleyen en önemli zamandır. İlerleyen yaşlarda azalan vitaminler kırışmayı artırır bu yüzden doğal yağlardan faydalanmakta yarar var. Bu yağlar arasında en etkili olan yağı sizler için araştırdık. Mutlaka günlük bakım rutinine eklemeniz gereken bu doğal yağ sayesinde hem kırışıklıklardan kurtulun hem de yaşlanmayı azaltmış olursunuz. Yaşlanmayı engelleyen en doğal yağ kuşburnudur. Kuşburnu güçlü bir antioksidandır.

BİR GECEDE KIRIŞIKLIĞI BİTİREN DOĞAL YAĞ

Milyonlarca kozmetik ürüne para yatırmadan tek bir yağla yaşlanmayı durdurabilirsiniz. Bu yağlar arasında en etkilisi ise kuşburnudur.

Kuşburnu antioksidan içeren bir yağ olduğundan cilt üzerindeki kırışmaya neden olan deformasyona uğramış hücreleri anında iyileştirir.

Akşam yatmandan önce cildinizi derinlemesine temizleyip bir kaç damla uygulayın ve masaj yaparak yağı cildinize yedirin.

Kuşburnu sadece kırışıklıkları değil yanı zamanda gözeneklerin de küçülmesini sağlar.

Cilt üzerindeki enfeksiyon oranını azaltır.

Kırışma ve ince çizgileri engellediği yerde cilt tonunu eşitler.

Sebum oranını dengelediğinden nem miktarını korur.

Likopen ve beta katoren maddelerini barındıran kuşburnu yağı sayesinde hem yağlı ciltlere hem de kuru ciltlere fayda sağlar.