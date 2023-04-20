Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu kim? Kaç yaşında? Nereli? Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirildi.

Gelişmenin ardından Faruk Fatih Özer'in kim olduğu merak edilmeye başladı. Peki Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaç yaşında? Faruk Fatih Özer nereli? Faruk Fatih Özer nerede? Thodex ve Faruk Fatih Özer olayı nedir? İşte detaylar...

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR? THODEX'İN KURUCUSU KİM? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı. Faruk Fatih Özer, 2017 yılında Thodex adlı şirketi kurdu. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

2021 yılının nisan ayında Faruk Fatih Özer'in şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır.

23 Nisan 2021'de Interpol tarafından Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde geçen 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.