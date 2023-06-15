13 kente geliyor! Meteoroloji uyardı

Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar kuzeydoğu kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr