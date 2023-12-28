5 İl İçin Son Dakika Uyarısı! 3 Gün Boyunca Devam Edecek

Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da yaşayanları ilgilendiren haber Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden geldi. Meteoroloji bu 5 il için son dakika uyarısı verdi. 3 gün boyunca devam edecek yoğun sis için vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Bu akşam başladı ve 31 Ocak'a kadar devam edecek. İşte ayrıntılar...

5 İl İçin Son Dakika Uyarısı

Meteoroloji, 3 gün boyunca devam edecek yoğun sis hakkında 5 il için son dakika uyarısında bulundu. Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: