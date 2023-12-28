5 İl İçin Son Dakika Uyarısı! 3 Gün Boyunca Devam Edecek
Meteoroloji, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da yaşayanlar hakkında önemli son dakika uyarısında bulundu. 3 gün boyunca etkisini gösterecek...
Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da yaşayanları ilgilendiren haber Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden geldi. Meteoroloji bu 5 il için son dakika uyarısı verdi. 3 gün boyunca devam edecek yoğun sis için vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Bu akşam başladı ve 31 Ocak'a kadar devam edecek. İşte ayrıntılar...
5 İl İçin Son Dakika Uyarısı
Meteoroloji, 3 gün boyunca devam edecek yoğun sis hakkında 5 il için son dakika uyarısında bulundu. Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde görülen sis olayının; önümüzdeki 3 (üç) günlük periyotta özellikle gece ve sabah saatlerinde Çanakkale'nin iç ve kuzey kesimleri, Çanakkale Boğazı çevreleri; Balıkesir'in iç ve kuzey kesimlerinde; Manisa'nın merkez ve çevrelerinde; İzmir'in güney ve iç kesimlerinde; Aydın'ın batı kesimlerinde gün içinde uzun süren ve yoğun olmak üzere; bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
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